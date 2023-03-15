Суд приговорил знаменитого охотника за долгами Лембиту Китта к десяти годам лишения свободы

Об этом сообщила пресс-служба суда, отметив, что Лембиту Китт признан виновным в вымогательстве и принадлежности к преступному сообществу и по совокупности наказаний приговорен к десяти годам лишения свободы.

Суд отсчитал из назначенного ему наказания три года, три месяца и 18 дней, отбытых в камере предварительного заключения, так что фактически ему предстоит отсидеть в тюрьме еще шесть лет, восемь месяцев и 12 дней в тюрьме.

Время отбывания наказания отсчитывается от момента появления Китта в тюрьме после вступления приговора в законную силу.

Суд отменил оправдательный приговор Николаю Блескову в вымогательстве и признал его виновным. Блесков приговорен к четырем годам и 11 месяцам лишения свободы условно с испытательным пятилетним сроком.

Суд признал Валентина Узлова виновным в принадлежности к преступному сообществу и приговорил его в общей сложности к четырем годам и 11 месяцам лишения свободы вместе с предыдущим приговором. Поскольку мужчина уже отсидел четыре года в тюрьме, оставшуюся часть срока, то есть 11 месяцев, ему предстоит отбыть условно с пятилетним испытательным сроком.

Суд уточнил приговор Марго Юрису за мошенничество и назначил к неотбытой части приговора сроком в один год и шесть месяцев три месяца и 11 дней и в этой части приговорил его к двум годам лишения свободы условно.

По мнению окружного суда, есть основания полагать, что все вымогательства Лембиту Китт совершал в интересах преступного сообщества.