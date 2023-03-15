Карис Штайнмайеру: отношения между Германией и Эстонией развиваются в одном направлении

«Германия привержена делу обеспечения общей безопасности Европы. Это подтверждает и наша сегодняшняя встреча», - сказал Карис, слова которого привела канцелярия президента.

Глава Эстонского государства поблагодарил Германию за ее вклад в обеспечение воздушной безопасности стран Балтии и укрепление восточного крыла НАТО. «Присутствие Германии на восточном фланге НАТО является примером для многих союзников, - сказал Карис. - Значение Германии в обеспечении европейской безопасности невозможно переоценить. Она играет центральную роль в коллективной обороне НАТО как на поле боя, так и во всех необходимых решениях».

По словам Кариса, без Германии не может быть ни действующей НАТО, ни сильного Европейского союза. «Решимость и мужество Германии направлять развитие Европы и ее сильное желание внести свой вклад в коллективную оборону являются основой, на которой держится мир в Европе, - сказал глава эстонского государства. - Угрозы европейской безопасности означают, что увеличение расходов на оборону является нашей долгосрочная потребность. Европа может быть защищена только в том случае, если мы будем инвестировать в нашу безопасность и постоянно увеличивать наш оборонный бюджет».

На встрече с президентом Германии президент Карис высоко оценил тесные экономические отношения между Эстонией и Германией, инвестиции Германии в Эстонию и общую готовность диверсифицировать сотрудничество в области экологически чистых энергетических решений. Глава эстонского государства также высоко оценил разностороннее культурное сотрудничество.

Говоря о помощи Украине в войне с Россией, президент Карис особо отметил эффективное сотрудничество между Эстонией и Германией, ярким примером которого является безвозмездное предоставление полевых госпиталей:

«Мы решительно продолжим поддерживать Украину, в том числе в военном отношении, до тех пор, пока агрессор не будет отброшен и не будет обеспечена безопасность Украины. Мы также готовы делиться с Украиной нашим опытом на пути к членству в Европейском союзе и НАТО, если Украина продолжит свои реформы и выполнит необходимые условия».