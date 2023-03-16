Время коммента ⟩ Фемида не умеет имитировать оргазм: почему работницы эстонского суда не оценили юмор своего руководителя

В конце концов, искусство – это язык свободы, который нередко подходит для провокаций. Общество позволяет художникам вытаскивать наружу то, о чем не принято упоминать в обиходе. Когда художник испытывает пределы дозволенного и посмеивается над нами, обывателями, мы можем иногда разозлиться, но в глубине души понимаем, что в этом и состоит задача искусства. И потом, ведь Миро такую образность не сам придумал. Фаллос с отверстием – магический мотив в античном искусстве. Почтенная традиция вообще-то.

Конечно, степень абстрактности Миро намного выше, чем у таких же условных, но ритуально конкретных фигурках из Новой Гвинеи, приносящих удачу «охотникам за головами» (слева). Хотя можно и с ними открыточку послать. Фото: akg-images/Caro/Marta Sanchez/Scanpix

Но когда изображение двусмысленного произведения искусства извлекается из контекста и становится выражением внимания к кому-то, его задача меняется. Чиновник говорит, что как раз его слова вырвали из контекста, что он, чиновник-мужчина, ничего не имел в виду, отправляя находящимся – внимание! – в его подчинении женщинам это изображение. В нем чиновник-мужчина – внимание! – не видит ничего, кроме красоты искусства. А женщины с их преувеличенной чувствительностью на это обижаются. Ну, понятно же, что с них взять, они ведь женщины!