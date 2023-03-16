Иногда кажется, что эти женщины со своим феминизмом просто достали. Особенно, когда их из лучших побуждений поздравляют с их же любимым праздником, а они - нет, чтобы сказать «спасибо», ищут повод обидеться. Примерно так, вероятно, рассуждал невольный виновник рядового скандальчика с игриво-сексуальным подтекстом, случившегося в одном из эстонских судов на прошлой неделе.
Время коммента ⟩ Фемида не умеет имитировать оргазм: почему работницы эстонского суда не оценили юмор своего руководителя
В то время как мужчины Эстонской Республики усердно поздравляли всех известных им женщин с тем, что они женщины, директор нескольких районных судов Эстонии показал себя оригиналом. Он поздравил женский коллектив Харьюского уездного суда открыткой с изображением пениса.
С одной стороны, это вроде как произведение сюрреалистической скульптуры, одна из последних работ классика каталонского искусства Жоана Миро «Женщина и птица». Это известная достопримечательность Барселоны, как принято писать в гидах, особо полюбившаяся горожанам и гостям города. С другой стороны, не видеть в этом изображении фаллический символ может лишь тот, кто по каким-то причинам вовсе ничего не видит. Тем более, что в названии Dona i Ocell второе слово в переводе с каталанского языка означает не только «птица», но и «член».
Поп-авангардист Миро мог себе это позволить. Игра со значениями этих слов – одна из главных тем в его творчестве. Испания, в состав которой входит Каталония, вообще славится эпатажным дурновкусием в модернистском искусстве. Это отмечал сам король пошлости XX века – Сальвадор Дали. В книге «Моя тайная жизнь» он пишет это о Гауди, Пикассо и самом себе, гордясь таким определением. Испания в целом и Барселона в частности очень успешно продает свой кич по всему миру, туристы фоткаются и тратят деньги в городе. Все очень довольны друг другом.
В конце концов, искусство – это язык свободы, который нередко подходит для провокаций. Общество позволяет художникам вытаскивать наружу то, о чем не принято упоминать в обиходе. Когда художник испытывает пределы дозволенного и посмеивается над нами, обывателями, мы можем иногда разозлиться, но в глубине души понимаем, что в этом и состоит задача искусства. И потом, ведь Миро такую образность не сам придумал. Фаллос с отверстием – магический мотив в античном искусстве. Почтенная традиция вообще-то.
Но когда изображение двусмысленного произведения искусства извлекается из контекста и становится выражением внимания к кому-то, его задача меняется. Чиновник говорит, что как раз его слова вырвали из контекста, что он, чиновник-мужчина, ничего не имел в виду, отправляя находящимся – внимание! – в его подчинении женщинам это изображение. В нем чиновник-мужчина – внимание! – не видит ничего, кроме красоты искусства. А женщины с их преувеличенной чувствительностью на это обижаются. Ну, понятно же, что с них взять, они ведь женщины!
Как известно, Зигмунд Фрейд строил свое здание психоанализа на фундаменте женской «зависти к пенису». Якобы если у мальчиков есть Эдипов комплекс, то есть влечение к матери, то у девочек – комплекс Электры, то есть влечение к отцу. Он связан с неким изначальным чувством неполноценности по отношению к мальчикам. Ну, конечно, тут все очевидно, сомнений нет. У мальчиков оно есть, у девочек – нет. А на нет, уж извините за каламбур, и суда нет.
Поздравление женщин с помощью таких образов красоты безвозвратно лишает каталанское слово Ocell его первого значения. Остается второе, которое точно соответствует тому, что изображено, и безошибочно связывается с тем, кто позволяет себе такое поздравление. Причем в этом случае мужчина еще и дважды доминирует. Во-первых, потому что он мужчина, а Ева-то, на минуточку, родилась из ребра Адама, это даже дети знают. А во-вторых, потому что он начальник. И вот это ему, мужчине-начальнику очень было бы полезно сознавать. Сознательность вообще и украшает, и предохраняет.
Герой конкретного эпизода, надо отдать ему должное, извинился, хотя и продолжил выражать недоумение и отнекиваться уже у себя в соцсетях. Это лишний раз свидетельствует о том, что наше общество пропитано очень определенным представлением о чести и достоинстве. Например, в сети легко найти доказательства о распространенности мифа, согласно которому на мальчиков нельзя кричать. Это ранит их самолюбие, а ведь им в будущем – возглавлять банки и корпорации, изобретать очередной айфон и создавать великие произведения! Такие, как «Женщина и птица», воспевающие, по-видимому, красоту материнства.
Мужчины, усвоившие модель своего «естественного» доминирования, часто взаимодействуют с женщинами, не замечая токсичности своего поведения. Более того, если попытаться развернуть перед их мысленным взором перспективу альтернативного восприятия, они будут оскорблены до глубины души. Они же хотят, как лучше, и лезут из кожи вон, бессознательно напоминая прототип скульптуры Жоана Миро. Но получается, как всегда. И это не преувеличение и тем более не пустые фантазии женщин.
В конце XX века американские психологи Сюзан Фиск и Питер Глик обосновали, что сексизм может быть амбивалентным. Ранее считалось, что сексизм – это только когда мужчины открыто дискриминируют женщин, платят им низкую зарплату, не дают продвинуться по службе и считают, что всем хорошо известно, где женщинам их исконное место. Как правило, прямолинейный сексизм – свойство культур, где религия и ее институты оказывают ключевое влияние на общество.
Но сексизм бывает еще ласковый и нежный, когда мужчины подчеркнуто заботятся о женщинах и не упускают случая отметить их гендерно обусловленные достоинства. Топить в цветах и подарках, осыпать комплиментами, оказывать знаки внимания, которые, по убеждению мужчин, нравятся женщинам, – все это позитивный сексизм. Или то же неравенство, только в профиль. Бороться с ним намного сложнее. Ведь мужчины уверены, что душить в объятиях – это для всех участников процесса одно удовольствие.
Оба вида сексизма являются полюсами одного явления. Так называемое «рыцарское» отношение по праздникам оборачивается открытым унижением в будничной обстановке. И чем раньше мужчины это осознают и начнут наступать на горло своей нескончаемой брачной песне тетерева на опушке, тем больше будет пользы для повседневной жизни. В развитых обществах религия – часть рынка услуг в широком смысле слова, и большего не надо. Вежливая дистанция и взаимное уважение – это просто удобно. Что не отменяет ни лаконичных, но искренних знаков внимания, ни даже корпоративных поздравлений.