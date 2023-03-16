На Сааремаа в жилом доме вспыхнул пожар: погиб мужчина

В 00:58 в центр тревоги поступило сообщение о пожаре в деревне Вилтина, где огонь охватил жилой дом. По предварительной информации, в доме мог находиться человек.

Прибывшие в 01:20 на место происшествия спасатели Ориссаареской спасательной бригады подтвердили, что жилой дом охвачен огнем и что стены и крыша уже сгорели. Спасатели сразу же приступили к тушению пожара и дымовому погружению, чтобы выяснить, есть ли в доме люди. В ходе поисков в доме нашли тело погибшего мужчины. Причину пожара и наличие исправных дымовых датчиков установит дальнейшее расследование.

Пожар локализовали к 02:09, завершающие работы по тушению пожара будут продолжались до раннего утра. На вызов отреагировали спасатели из спасательных бригад Ориссааре, Курессааре и Кихельконна, а также Вальялаской добровольной спасательной бригады.