Похоже, в женском лыжном спорте назревает кризис: еще одна спортсменка мировой величины заявила о завершении карьеры. Двукратная олимпийская чемпионка в эстафете, десятикратная чемпионка мира норвежская биатлонистка Тирил Экхофф сообщила в соцсетях, что уходит из биатлона.
Еще одна: десятикратная чемпионка мира объявила о завершении карьеры
«Я пришла в биатлон, потому что им занимались мои старшие брат и сестра, а я не хотела быть хуже. Эта цель завела меня дальше, чем я могла мечтать. Я многое пережила и чувствую, что мне невероятно повезло: почти 15 лет я проживала жизнь мечты в биатлоне, - написала 32-летняя спортсменка. - В 2016 году мне довелось выиграть чемпионат мира дома. Этот день я не забуду никогда, он навсегда останется самым лучшим воспоминанием о моей спортивной карьере. Немного грустно завершать, но при этом я чувствую, что это правильное решение. Горжусь своими достижениями и всегда буду вспоминать годы биатлона с улыбкой»
Напомним, на этой неделе о завершении карьеры сообщили норвежка Марте Олсбю-Ройселанд, немка Денизе Херрманн-Вик, а также француженка Анис Шевалье-Буше.