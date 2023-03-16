Еще одна: десятикратная чемпионка мира объявила о завершении карьеры

«Я пришла в биатлон, потому что им занимались мои старшие брат и сестра, а я не хотела быть хуже. Эта цель завела меня дальше, чем я могла мечтать. Я многое пережила и чувствую, что мне невероятно повезло: почти 15 лет я проживала жизнь мечты в биатлоне, - написала 32-летняя спортсменка. - В 2016 году мне довелось выиграть чемпионат мира дома. Этот день я не забуду никогда, он навсегда останется самым лучшим воспоминанием о моей спортивной карьере. Немного грустно завершать, но при этом я чувствую, что это правильное решение. Горжусь своими достижениями и всегда буду вспоминать годы биатлона с улыбкой»