Исполнительный директор ЭФЛ о скандале: ситуация немного вышла из-под контроля

Они выяснили, что необходимо сделать, чтобы выйти на старт, а также ознакомились с уставом. На первый взгляд критерии были соблюдены, но в итоге лыжная федерация все же решила, что лыжников-биатлонистов к старту не допустят.

«Это немного вышло из-под контроля, - сказал он в передаче. – Но суть заключается в том, что руководство комитета хотело и ставило целью создать возможность для нашей молодежи, которые в следующие пять-восемь лет станут костяком сборной; чтобы они смогли выступить и составить представление перед домашней публикой о том, что такое этап Кубка мира, на каком уровне они сейчас находятся, сколько работы нужно проделать, чтобы достичь той отметки, на которой они хотят быть, и куда мы хотим, чтобы они попали. Да, мы признаем, что возникли некоторые проблемы с коммуникацией. Но все же, если мы посмотрим на стартовые списки, то увидим, что они точно выполняют свое назначение».