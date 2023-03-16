Исполнительный директор Эстонской федерации лыжного спорта Кристьян Колл рассказал в эфире Terevisioon, что недопонимание, возникшее между лыжниками и биатлонистами в связи с проводящимся на Певческом поле этапом Кубка мира, возникло из-за неправильной коммуникации.
Исполнительный директор ЭФЛ о скандале: ситуация немного вышла из-под контроля
Все началось с того, что бывший биатлонист Калев Эрмитс и действующий биатлет Райдо Рянкель надеялись выйти на старт таллиннского этапа Кубка мира по лыжному спринту.
Они выяснили, что необходимо сделать, чтобы выйти на старт, а также ознакомились с уставом. На первый взгляд критерии были соблюдены, но в итоге лыжная федерация все же решила, что лыжников-биатлонистов к старту не допустят.
После этого Эрмитс и Рянкель выразили резкое недовольство в соцсетях, на которое иронично ответил руководитель комитета по лыжному спорту Вахур Теппан.
После всего этого исполнительному руководителю Эстонской федерации лыжного спорта Кристьяну Коллу пришлось разруливать ситуацию в эфире телепрограммы Terevisioon.
«Это немного вышло из-под контроля, - сказал он в передаче. – Но суть заключается в том, что руководство комитета хотело и ставило целью создать возможность для нашей молодежи, которые в следующие пять-восемь лет станут костяком сборной; чтобы они смогли выступить и составить представление перед домашней публикой о том, что такое этап Кубка мира, на каком уровне они сейчас находятся, сколько работы нужно проделать, чтобы достичь той отметки, на которой они хотят быть, и куда мы хотим, чтобы они попали. Да, мы признаем, что возникли некоторые проблемы с коммуникацией. Но все же, если мы посмотрим на стартовые списки, то увидим, что они точно выполняют свое назначение».
Состав сборной Эстонии:
Мужчины: Алвар Йоханнес Алев, Марко Килп, Мартин Химма, Хенри Роос, Каарел Каспер Кырге, Карл Себастьян Дремлюга, Олле Ильмар Яама, Ральф Кивил, Андерс Веэрпалу, Тони Андреэ Саарепуу, Ларс Пийрманн и Каспар Пярсон.
Женщины: Кайди Каазику, Кейди Каазику, Авели Уусталу, Ыннела Родендау, Теэси Тууль, Тейлоора Оясте, Греэте-Лийза Тоом, Герда Кивил, Лаура Ляэн, Эмма Роберта Раяндо, Трийну Кресмер и Херта Раяс.
Программа соревнований:
Вторник, 21 марта, Певческое поле
17.00 квалификация, женщины
17.35 квалификация, мужчины
18.00 концерт 5miinus
19.30 финалы: 1/4-финал женщины, 1/4-финал мужчины, полуфиналы женщины, мужчины, финалы женщины и мужчины.
21.00 Цветочная церемония