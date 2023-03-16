Россия пытается поднять обломки MQ-9 Reaper со дна Черного моря. США утверждают, что ничего ценного в них уже нет

Представитель Госдепартамента Нед Прайс в среду также напомнил, что США, как и большинство стран мира, не признают незаконную аннексию Крыма Россией и считают его территорией Украины.

Можно ли поднять обломки

Тем временем военные РФ пытаются поднять со дна Черного моря обломки MQ-9 Reaper, сообщил в интервью российскому государственному телевидению секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

Карта Фото: BBC

«Я не знаю, сумеем мы достать или нет, но то, что это делать надо, и будем этим заниматься обязательно. Надеюсь, конечно, на успех», - сказал Патрушев.

Ранее в российских провоенных телеграм-каналах появилась аудиозапись, на которой слышно, как некие люди ведут переговоры на русском языке о поднятии со дна некоторых обломков упавшего дрона. В частности, утверждается, что удалось поднять «кожух двигателя внутреннего сгорания». Эти данные не подтверждены официально.

Американская телекомпания ABC News сообщила со ссылкой на неназванного американского чиновника, что россиянам, возможно, удалось достать обломки упавшего накануне в Черном море беспилотного аппарата MQ-9 Reaper. Журналисты не приводят других подробностей, в том числе о том, какие именно части самолета могли попасть в руки российских военных.

Однако накануне представитель Пентагона генерал Патрик Райдер сказал, что, по его данным, российская сторона не смогла заполучить остатки дрона.