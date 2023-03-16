Tallinna Vesi проведет эксперимент с водоснабжением: из кранов может пахнуть хлором

28 марта с 9:00 водоснабжение района Нымме будет частично переведено на подачу поверхностной воды, очищенной на станции Юлемисте. Хотя испытания продлятся всего 12 часов, их воздействие может ощущаться в водопроводной сети до суток.

Подача воды в это время прерываться не будет! Однако изменение направления движения воды и небольшие колебания напора могут временно повлиять на мутность питьевой воды. Поскольку питьевая вода очистной станции Юлемисте содержит небольшое количество хлора, 28 марта вода из крана может пахнуть хлором. AS Tallinna Vesi подтверждает, что добавленное в воду количество хлора (остаточное содержание хлора < 0,5 мг/л) безопасно для здоровья, и эту воду можно продолжать употреблять прямо из-под крана как для питья, так и для приготовления пищи. Департамент здоровья одобрил испытания, которые, по их мнению, не представляет опасности для здоровья людей.

По окончании кризисных испытаний водоснабжение Нымме будет снова переключено на питьевую воду из скважинных насосов, а водопроводная сеть будет приведена в прежнее состояние.

В качестве поставщика жизненно важных услуг компания AS Tallinna Vesi в соответствии с Законом о чрезвычайном положении должна иметь план действий на случай, если что-то случится с питьевой водой, получаемой из грунтовых или поверхностных вод. Поэтому во время этих испытаний разыгрываются различные сценарии частичного и полного отключения электричества. Поскольку водоочистная станция Ülemiste оснащена автономным резервным генератором, в кризисной ситуации здесь можно продолжать производить питьевую воду и направлять ее в Нымме.

«Такие меры помогают получить реальный обзор работы водопроводной сети в возможных кризисных сценариях. Также очень важны проверка готовности команды и ее тренировка», - пояснил руководитель по производству AS Tallinna Vesi Ивар Руубель.