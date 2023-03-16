Пропавший 79-летний мужчина найден

Вчера поздно вечером сотрудники дома попечения сообщили в полицию, что 79-летний Калле к вечеру не вернулся в свою комнату. У мужчины проблемы со здоровьем,без посторонней помощи он может попасть в беду.

На записи с камер видеонаблюдения видно, что Калле вышел из здания в 17.15, но неизвестно, в каком направлении он направился. Полиция начала искать мужчину ночью, и к настоящему времени поисковая группа проверила как окрестности дома попечения, так и ведущие от него дороги с помощью полицейской служебной собаки, тепловизионной камеры и дрона. Пока найти пожилого мужчину не удалось, поиски продолжаются.

Рост Калле около 170 см, худощавого телосложения, с короткими седыми волосами. Он медленно ходит. Когда он вышел из дома попечения, на нем была короткая бежевая куртка и темные брюки.

Через час после заявления об исчезновении было объявлено, что Калле найден.