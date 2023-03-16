Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 79-летнего Калле, который вчера покинул дом попечения в поселке Коэру Ярваской волости и до сих пор туда не вернулся.
Пропавший 79-летний мужчина найден
Вчера поздно вечером сотрудники дома попечения сообщили в полицию, что 79-летний Калле к вечеру не вернулся в свою комнату. У мужчины проблемы со здоровьем,без посторонней помощи он может попасть в беду.
На записи с камер видеонаблюдения видно, что Калле вышел из здания в 17.15, но неизвестно, в каком направлении он направился. Полиция начала искать мужчину ночью, и к настоящему времени поисковая группа проверила как окрестности дома попечения, так и ведущие от него дороги с помощью полицейской служебной собаки, тепловизионной камеры и дрона. Пока найти пожилого мужчину не удалось, поиски продолжаются.
Рост Калле около 170 см, худощавого телосложения, с короткими седыми волосами. Он медленно ходит. Когда он вышел из дома попечения, на нем была короткая бежевая куртка и темные брюки.
Через час после заявления об исчезновении было объявлено, что Калле найден.
Местные жители сообщили в Центр тревоги, что во дворе одного из заводов сидит человек, похожий на Калле. На место происшествия прибыла полиция, которая установила, что это разыскиваемый мужчина. Медики проверят состояние его здоровья, после чего мужчина будет доставлен обратно в дом попечения.