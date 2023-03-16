Определились все участники четвертьфинала Лиги чемпионов

Стадион Ататюрка - домашний стадион сборной Турции, который расположен в районе Башакшехир и был открыт в 2002 году. Его вместимость - 75 тысяч зрителей.

В 2005 году арена уже принимала финал Лиги чемпионов, который обрел легендарный статус и стал известен как Стамбульское чудо. Пропустив в первом тайме три безответных мяча от «Милана», «Ливерпуль» сумел одержать одну из самых известных волевых побед в истории европейского футбола.