Стали известны все участники четвертьфинала Лиги чемпионов: последние две путевки получили «Реал» и «Наполи».
Определились все участники четвертьфинала Лиги чемпионов
Определились все участники четвертьфинала Лиги чемпионов
Ранее в четвертьфинал вышли следующие команды: «Интер», «Челси», «Милан», «Бенфика», «Бавария» и «Манчестер Сити».
17 марта состоится жеребьевка четвертьфиналов. 10 июня в Стамбуле на Олимпийском стадионе Ататюрка состоится финал Лиги чемпионов.
Стадион Ататюрка - домашний стадион сборной Турции, который расположен в районе Башакшехир и был открыт в 2002 году. Его вместимость - 75 тысяч зрителей.
В 2005 году арена уже принимала финал Лиги чемпионов, который обрел легендарный статус и стал известен как Стамбульское чудо. Пропустив в первом тайме три безответных мяча от «Милана», «Ливерпуль» сумел одержать одну из самых известных волевых побед в истории европейского футбола.
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