Выглядит жутковато ⟩ В полиции ждет владельца найденная в лесу резиновая кукла

Ежегодно на склад Пярнуского полицейского участка попадают примерно 300 потерянных вещей, которые ожидают своего владельца. Как правило, речь идет о велосипедах, рюкзаках, мобильных телефонах и детских колясках, однако порой в полицию попадают довольно странные предметы.
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В полиции ждет владельца найденная в лесу резиновая кукла
Работник по обслуживанию клиентов Пярнуского полицейского участка Кая Грак рассказала, что в основном потерянные вещи попадают к ним двумя способами: человек сам приходит в участок с находкой или о ней дают знать по номеру 112.