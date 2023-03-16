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Выглядит жутковато ⟩ В полиции ждет владельца найденная в лесу резиновая кукла

Кати Саагим
В полиции ждет владельца найденная в лесу резиновая кукла
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Фото: Mailiis Ollino

Ежегодно на склад Пярнуского полицейского участка попадают примерно 300 потерянных вещей, которые ожидают своего владельца. Как правило, речь идет о велосипедах, рюкзаках, мобильных телефонах и детских колясках, однако порой в полицию попадают довольно странные предметы.

Работник по обслуживанию клиентов Пярнуского полицейского участка Кая Грак рассказала, что в основном потерянные вещи попадают к ним двумя способами: человек сам приходит в участок с находкой или о ней дают знать по номеру 112. 

Если вещь попала на хранение в участок, стражи порядка сразу же приступают к поиску владельца. Для этого используются базы данных, соцсети, проводится сотрудничество с операторами связи. Если, например, потерян кошелек, в котором есть удостоверяющий личность документ, определить владельца значительно проще. 

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