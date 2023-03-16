Проведенный недавно по заказу Министерства юстиции анализ проб сточных вод дает информацию о потреблении наркотиков и психотропных веществ в Таллинне, Тарту, Нарве, Пярну, Ахтмеского рйона Кохтла-Ярве, Вильянди, Маарду, Раквере, Силламяэ, Валга, Выру, Хаапсалу и Пайде.
Какие наркотические вещества находят в сточных водах Эстонии?
«Ранее анализы определяли количество остатков амфетамина, метамфетамина, MDMA то есть экстази, кокаина и метадона в сточных водах от четырех до пяти городов на тысячу человек за сутки. Теперь и в дальнейшем количество охваченных исследованием городов существенно больше. Кроме того, мы теперь также отслеживаем количество каннабиса и фентанила, а также обращаем внимание, нет ли в сточных водах новых наркотических веществ», - сказал советник аналитической службы Министерства юстиции Андри Ахвен.
Согласно результатам последнего исследования сточных вод, самым распространенным веществом в Эстонии является каннабис, за ним следует амфетамин. Наибольшее количество остатков каннабиса было обнаружено в Раквере, при этом уровень остатков был схож с Таллинном, Кохтла-Ярве, Пярну и Силламяэ. Остатки амфетамина были самыми высокими в пробах, взятых в районе Ахтме в Кохтла-Ярве, при схожих уровнях в Раквере, Таллинне, Силламяэ и Пярну.
Остатки кокаина были обнаружены в основном в сточных водах Раквере, а также в Таллинне и Пярну. Чуть меньше кокаина было обнаружено в сточных водах Маарду, Хаапсалу, Тарту, Пайде и Вильянди.
Метамфетамин был обнаружен в основном в сточных водах городов Южной Эстонии. Наибольшее количество остатков метамфетамина было обнаружено в Валга, а уровень содержания метамфетамина был близок к тартускому. Чуть более низкие уровни остатков метамфетамина в сточных водах были обнаружены в Выру, за которым следуют Маарду и Таллинн.
Самый высокий уровень потребления МДМА (экстази) за указанный период был зафиксирован в Тарту, за ним следуют Силламяэ, Таллинн, Маарду и Пайде.
Остатки метадона были обнаружены в Силламяэ, Кохтла-Ярве и Нарве, за ними следуют Таллинн, Маарду и Пярну. В сточных водах других городов содержание метадона было очень низким. «Однако данные об остатках метадона в городских сточных водах не свидетельствуют о высоком уровне злоупотребления. Важно отметить, что метадон также используется в качестве заместительной терапии при опиоидной зависимости», - сказал Андри Ахвен из Министерства юстиции.
Во всех городах пробы сточных вод брали в течение суток с 25 января, то есть в среду и в ночь на четверг.
По словам Карла Пыдера, руководителя службы, отвечающего за направление работы по борьбе с наркотиками и организованной преступностью в отделе развития Департамента полиции и пограничной охраны, полиция может оценить размер нелегального рынка на основании результатов анализов сточных вод. «Чем больше у нас информации о распространении наркотиков и возможных источниках, тем эффективнее полиция может планировать свои ресурсы для целенаправленной деятельности - как следственной, так и профилактической», - сказал Карл Пыдер.
Министерство юстиции подчеркивает, что сравнение различных исследований не позволяет сделать твердые выводы об уровне постоянного употребления наркотиков. Результат краткосрочного исследования отражает потребление веществ в дни, предшествующие выборочной проверке.
Результаты анализов сточных вод, проведенных по заказу Министерства юстиции, доступны на сайте Министерства. Результаты исследования представлены количеством доз веществ, потребляемых за сутки на 1 000 жителей.
Исследования сточных вод проводятся по заказу Министерства юстиции с начала 2022 года. Исследования проводятся ежеквартально в сотрудничестве с Институтом судебной экспертизы и Центром исследований окружающей среды.