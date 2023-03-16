Какие наркотические вещества находят в сточных водах Эстонии?

«Ранее анализы определяли количество остатков амфетамина, метамфетамина, MDMA то есть экстази, кокаина и метадона в сточных водах от четырех до пяти городов на тысячу человек за сутки. Теперь и в дальнейшем количество охваченных исследованием городов существенно больше. Кроме того, мы теперь также отслеживаем количество каннабиса и фентанила, а также обращаем внимание, нет ли в сточных водах новых наркотических веществ», - сказал советник аналитической службы Министерства юстиции Андри Ахвен.

Согласно результатам последнего исследования сточных вод, самым распространенным веществом в Эстонии является каннабис, за ним следует амфетамин. Наибольшее количество остатков каннабиса было обнаружено в Раквере, при этом уровень остатков был схож с Таллинном, Кохтла-Ярве, Пярну и Силламяэ. Остатки амфетамина были самыми высокими в пробах, взятых в районе Ахтме в Кохтла-Ярве, при схожих уровнях в Раквере, Таллинне, Силламяэ и Пярну.

Остатки кокаина были обнаружены в основном в сточных водах Раквере, а также в Таллинне и Пярну. Чуть меньше кокаина было обнаружено в сточных водах Маарду, Хаапсалу, Тарту, Пайде и Вильянди.