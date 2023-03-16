КНДР снова запустила межконтинентальную баллистическую ракету. На этот раз – перед встречей лидеров Южной Кореи и Японии

Запуск северокорейской ракеты, произведенный в четверг утром, подтвердили как в Токио, так и в Сеуле. Сообщается, что она пролетела около тысячи километров и приземлилась к западу от Японии, за пределами морской экономической зоны этой страны.

Южнокорейские военные сообщили, что ракету запустили в 07:10 по местному времени (22:10 по Гринвичу) из Пхеньяна. По данным японской армии, межконтинентальная баллистическая ракета летела на высоте 6 тыс. километров в течение примерно 70 минут.

Японские чиновники не сообщали о каких-либо повреждениях в результате запуска.

За последнюю неделю это уже четвертый по счету запуск северокорейской ракеты, хотя в предыдущих трех случаях испытывались ракеты меньшего радиуса действия.

Трудное историческое наследие

В четверг премьер-министр Японии Фумио Кисида должен встретиться в Токио с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлом. Это первый подобный визит южнокорейского лидера за последние 12 лет.

Пострадавшие от отправки на принудительные работы требовали компенсаций от Японии. Теперь их будет выплачивать сама Южная Корея. Фото: EPA

Хотя обе страны являются союзниками США и резко осуждают действия Северной Кореи, между ними остаются значительные противоречия по вопросу исторического прошлого.