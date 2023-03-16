Анализ ⟩ Малый бизнес пострадал от войны в Украине, но уже строит новые планы

Война не изменила экономические модели

В то же время, по словам Гильден, изменившиеся экономические условия не помешали деятельности малых предприятий Эстонии, и внутренняя логика секторов оказывает большее влияние, чем исключительные обстоятельства войны.

«Предпринимательское поведение и поиск возможностей финансирования продолжали следовать обычным отраслевым пиковым сезонам и другим закономерностям финансового года в общей картине за последние 12 месяцев. Существует также четкая разница между отношением предпринимателей, переживших и не переживших Великую рецессию, начавшуюся в 2008 году. Первые быстро перешли в "кризисный режим", в то время как вторые были более склонны к беспокойству и в подавляющем большинстве случаев видели черные сценарии», - объяснила Гильден.

«В прошлом году были признаки риска. Например, факторинг, за которым обращались компании, только недавно начавшие свою деятельность, был сигналом неуверенности и скорее борьбы за сохранение платежеспособности. Но сейчас львиная доля клиентов нуждается в дополнительных деньгах не для затыкания дыр, а для развития. Есть и реалистичные амбициозные планы, и уверенность в финансировании и реализации этих планов», - сказала она.

Война ударила, но оптимизм сохраняется

«Согласно статистике Банка Эстонии, в последнее время в экономике Эстонии в целом наблюдается рост прибыли предприятий. Создается впечатление, что, по крайней мере некоторые, эстонские владельцы малых предприятий и предприниматели в значительной степени приняли экономический удар от войны в Украине на себя и по большей степени уберегли от этого своих сотрудников», - пояснила Гильден.