Согласно недавнему анализу банка Finora, финансирующего в основном малые предприятия, экономические последствия войны в Украине заставили эстонских предпринимателей искать финансовую поддержку. В то же время, проекты по развитию продолжаются, и оптимизм среди малых предприятий растет.
Анализ ⟩ Малый бизнес пострадал от войны в Украине, но уже строит новые планы
Finora Pank провел качественный опрос среди своих бизнес-клиентов, чтобы выяснить, повлияла ли война в Украине и сопровождающий ее экономический спад на планы развития эстонских малых и средних предприятий.
Анализ показал, что война и сопровождавшая ее неопределенность явно повлияли на решения эстонских малых предприятий. «Увеличение запасов неожиданно стало более важным, особенно в строительном секторе. Длительные задержки и отсрочки платежей клиентов также оказали давление на многие предприятия, возникла нехватка оборотных средств для выплаты зарплаты, закупки материалов и вообще продолжения деятельности», - сказала Аноли Гильден, менеджер по кредитам банка Finora.
В случае с небольшими компаниями существовали опасения быть загнанными в угол крупными клиентами, оказавшимися в затруднительном положении.
«В случае с небольшими компаниями существовали опасения быть загнанным в угол крупными клиентами, оказавшимися в затруднительном положении. Задержка платежа мелкому поставщику или даже прекращение деловых отношений без оплаты последнего счета может быть неэтичным для некоторых, например, для крупной иностранной компании, но это наименее плохой вариант в условиях кризиса. В то же время, для эстонского малого бизнеса такая ситуация может стать вопросом жизни и смерти. Однако, похоже, что таких опасений было значительно больше, чем по итогу оказалось в реальности», - проанализировала Гильден.
«Выводы здесь также совпадают, например, с данными Европейской комиссии за ноябрь, согласно которым, индикатор уверенности в экономике Эстонии был ниже как долгосрочного среднего показателя, так и показателя ноября прошлого года», - добавила менеджер по кредитам.
Война не изменила экономические модели
В то же время, по словам Гильден, изменившиеся экономические условия не помешали деятельности малых предприятий Эстонии, и внутренняя логика секторов оказывает большее влияние, чем исключительные обстоятельства войны.
«Предпринимательское поведение и поиск возможностей финансирования продолжали следовать обычным отраслевым пиковым сезонам и другим закономерностям финансового года в общей картине за последние 12 месяцев. Существует также четкая разница между отношением предпринимателей, переживших и не переживших Великую рецессию, начавшуюся в 2008 году. Первые быстро перешли в "кризисный режим", в то время как вторые были более склонны к беспокойству и в подавляющем большинстве случаев видели черные сценарии», - объяснила Гильден.
«В прошлом году были признаки риска. Например, факторинг, за которым обращались компании, только недавно начавшие свою деятельность, был сигналом неуверенности и скорее борьбы за сохранение платежеспособности. Но сейчас львиная доля клиентов нуждается в дополнительных деньгах не для затыкания дыр, а для развития. Есть и реалистичные амбициозные планы, и уверенность в финансировании и реализации этих планов», - сказала она.
Война ударила, но оптимизм сохраняется
«Согласно статистике Банка Эстонии, в последнее время в экономике Эстонии в целом наблюдается рост прибыли предприятий. Создается впечатление, что, по крайней мере некоторые, эстонские владельцы малых предприятий и предприниматели в значительной степени приняли экономический удар от войны в Украине на себя и по большей степени уберегли от этого своих сотрудников», - пояснила Гильден.
«В результате предприниматели стали чаще, чем раньше, обращаться за внешней поддержкой, такой как гарантии и факторинг, чтобы высвободить оборотные средства для развития. Но тот факт, что планы роста не были отложены в сторону в тяжелые времена, показывает, что экономические последствия войны не ослабили дух малых предприятий Эстонии. Напротив, оптимизм преобладает. Теперь от государства и банков зависит обеспечение понимающей и поддерживающей среды, чтобы этот настрой смог как можно быстрее вывести Эстонию из рецессии», - отметила менеджер по кредитам банка Finora.