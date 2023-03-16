Перетаскивали труп с места на место, а потом бросили его в колодец: в громком убийстве поставлена точка

Суд приговорил инициатора преступления, 64-летнюю Инге Пуллат, к 16 годам тюрьмы, а непосредственного исполнителя, 27-летнего Айво Волошина, к семи годам. Сына Инге Пуллат, 43-летнего Андреса Пуллата, обвинявшегося в осквернении трупа, суд приговорил к уплате штрафа в размере около 2580 евро.

Вируская окружная прокуратура обвинила Айво Волошина и Инге Пуллат в убийстве с целью личной выгоды.

Согласно обвинению, второго ноября 2021 года они убили свою родственницу, 49-летнюю Майе, чтобы получить ее дом. Согласно собранным доказательствам, убийство было тщательно продумано: они уже ранее выяснили, когда мужа жертвы не будет дома, а также - нет ли поблизости охранной техники, которая позволила бы поймать преступников.

По сообщению прокуратуры, обвиняемые распределили между собой действия: в то время, как Волошин убивал жертву, Пуллат дежурила на улице. После преступления они обыскали место жительства жертвы и забрали различные предметы небольшой ценности, в том числе ее банковскую карту с PIN-кодом.

На следующий день после убийства Волошин и Пуллат положили труп в автомобиль и увезли его домой, на хутор Анду-Папи в деревне Вилувере волости Пыхья-Пярнумаа. На следующий день они положили труп у дороги в волости Пыхья-Пярнумаа и накрыли его пленкой.

Через несколько дней Волошин и Пуллат вместе с ее сыном Андресом Пуллатом вернулись к трупу. В течение последующих дней они оттащили труп в новый тайник, а затем в волость Пыхья-Сакала, где выбросили его в старый колодец. Местонахождение трупа следователям позже показал Андрес Пуллат.