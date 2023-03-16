Автомобили Google Street View снова будут кружить по Эстонии

С помощью Google Street View можно передвигаться по большинству городов Эстонии, знакомиться с различными архитектурными и культурными памятниками, а также природными достопримечательностями и посещать национальные парки. Поскольку инфраструктура постоянно развивается, а города и дороги меняются, Google регулярно обновляет свои 360-градусные изображения, чтобы пользователи приложения могли свободно ориентироваться в разных локациях.

Помимо улиц и автомагистралей Google также отснял пешеходные зоны и недоступные для автомобиля места по всей Эстонии. Например, на Google Maps вы можете проследовать 10-километровым ледовым путем от Рохукюла до Вормси, прогуляться по таллиннской Ратушной площади, пройтись по берегу у обрыва Пакри, исследовать замок Алатскиви или епископский замок в Хаапсалу.

В изображениях Street View Google уделяет большое внимание защите конфиденциальности людей. Перед публикацией изображения проходят специальную обработку, в ходе которой размываются лица людей и номера автомобилей, чтобы их нельзя было идентифицировать. При просмотре улиц доступна дополнительная функция для размытия изображения, например, людей, автомобилей и домов, что можно запросить, нажав на кнопку «Сообщить о проблеме» в правом нижнем углу изображения.