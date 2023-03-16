Сегодня ночью спасатели отправились на улицу Хобуяама в центре Таллинна, чтобы помочь двум установщикам рекламы, застрявшим в корзине подъемника на высоте 15 метров.
В центре Таллинна установщики рекламы застряли на 15-метровой высоте
В центре Таллинна установщики рекламы застряли на 15-метровой высоте
В 00:13 в Центр тревоги поступил вызов с улицы Хобуяама, где два установщика рекламы застряли в корзине подъемника на высоте 15 метров, сообщили в Пыхьяском спасательном центре.
Выяснилось, что подъемник заклинило. Чтобы корзина вновь стала двигаться, нужно было нажать на рычаг под подъемником. Спасатели нажали на рычаг, установщики рекламы благополучно спустились вниз.