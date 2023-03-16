Чт, 16.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

В центре Таллинна установщики рекламы застряли на 15-метровой высоте

rus.postimees.ee
В центре Таллинна установщики рекламы застряли на 15-метровой высоте
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Установщики рекламы. Иллюстративное фото.
Установщики рекламы. Иллюстративное фото. Фото: Sander Ilvest

Сегодня ночью спасатели отправились на улицу Хобуяама в центре Таллинна, чтобы помочь двум установщикам рекламы, застрявшим в корзине подъемника на высоте 15 метров.

В 00:13 в Центр тревоги поступил вызов с улицы Хобуяама, где два установщика рекламы застряли в корзине подъемника на высоте 15 метров, сообщили в Пыхьяском спасательном центре.

Выяснилось, что подъемник заклинило. Чтобы корзина вновь стала двигаться, нужно было нажать на рычаг под подъемником. Спасатели нажали на рычаг, установщики рекламы благополучно спустились вниз.

Ключевые слова
Наверх