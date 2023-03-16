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«Порвал куртку и угрожал избить»: у посетителя таллиннского торгового центра возник конфликт с охранником

Дмитрий Рая
«Порвал куртку и угрожал избить»: у посетителя таллиннского торгового центра возник конфликт с охранником
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Драка. Иллюстративное фото.
Драка. Иллюстративное фото. Фото: Kristjan Teedema / Tartu Postimees

Вечером 15 февраля житель Таллинна Юрий отправился в расположенный в столичном районе Ласнамяэ торговый центр Idakeskus, где у него произошел конфликт с охранником, который, как он уверяет, без какой-либо причины стал ему грубить и выгонять из магазина. В службе охраны торгового центра заявили, что все было совершенно иначе.

«Охранник обращался на ко мне "ты", хотя я ему ничего плохого не сказал и попросил обращаться на "вы", поскольку я его не знаю, но в ответ получил только угрозы и слова о том, что он меня изобьет», – рассказал он, а также добавил, что несколько раз звонил в полицию, чтобы вызвать патруль, но ему перезвонили и сказали, что не смогут быстро приехать. Поскольку магазин уже закрывался, его попросили подать заявление в интернете.

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