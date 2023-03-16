«Порвал куртку и угрожал избить»: у посетителя таллиннского торгового центра возник конфликт с охранником

«Охранник обращался на ко мне "ты", хотя я ему ничего плохого не сказал и попросил обращаться на "вы", поскольку я его не знаю, но в ответ получил только угрозы и слова о том, что он меня изобьет», – рассказал он, а также добавил, что несколько раз звонил в полицию, чтобы вызвать патруль, но ему перезвонили и сказали, что не смогут быстро приехать. Поскольку магазин уже закрывался, его попросили подать заявление в интернете.