Вечером 15 февраля житель Таллинна Юрий отправился в расположенный в столичном районе Ласнамяэ торговый центр Idakeskus, где у него произошел конфликт с охранником, который, как он уверяет, без какой-либо причины стал ему грубить и выгонять из магазина. В службе охраны торгового центра заявили, что все было совершенно иначе.
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«Порвал куртку и угрожал избить»: у посетителя таллиннского торгового центра возник конфликт с охранником
«Порвал куртку и угрожал избить»: у посетителя таллиннского торгового центра возник конфликт с охранником