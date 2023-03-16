Таллинн вошел в десятку европейских городов будущего

В этой подкатегории особенно высоко оценили человеческий капитал Таллинна в аспектах трудовой занятости, уровня образования, знаний, навыков, а также благоприятные условия для развития предпринимательства и инвестиций - в этих категориях Таллинн занял соответственно второе и четвертое места.

Журнал fDi Magazine составляет рейтинги каждые два года. В категорию городов среднего размера относят города с численностью населения от 200 000 до 750 000 жителей. Таллинн попадает в десятку рейтинга в различных категориях с 2012 года. В этом году Таллинн сохранил положение в таблице в общем зачете в сравнении с прошлым годом.

Привлекательность города или региона как направления для инвестирования оценивается в категориях экономического потенциала, человеческого капитала, эффективности вложений, инфраструктуры и дружественности по отношению к предпринимателям. В основе оценки около 90 различных статистических показателей. При составлении рейтинга конкурентоспособности были оценены 356 городов, которые были сгруппированы в соответствии с численностью населения в пять категорий.