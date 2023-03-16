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Нет дыма без огня ⟩ Польша ликвидировала местную российскую шпионскую сеть

BNS Postimees
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Польша ликвидировала местную российскую шпионскую сеть
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Польский полицейский. Фото иллюстративное.
Польский полицейский. Фото иллюстративное. Фото: KACPER PEMPEL

Контрразведка задержала шестерых иностранных граждан, которые вели шпионаж в пользу российских спецслужб, подтвердил сегодня министр обороны Польши.

По данным польских СМИ, шпионы установили скрытые камеры на железнодорожных узлах. Радиостанция RMF FM не уточняет национальность задержанных, но издание сообщает, что все шестеро - иностранцы с восточной границы Польши, которые работали на российские спецслужбы.

«Речь идет в основном о железнодорожных линиях, в том числе в районе аэропорта Ясенка, который является крупным логистическим узлом для западной военной помощи», - отмечает RMF FM.

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