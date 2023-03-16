Нет дыма без огня ⟩ Польша ликвидировала местную российскую шпионскую сеть

По данным польских СМИ, шпионы установили скрытые камеры на железнодорожных узлах. Радиостанция RMF FM не уточняет национальность задержанных, но издание сообщает, что все шестеро - иностранцы с восточной границы Польши, которые работали на российские спецслужбы.