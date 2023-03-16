Контрразведка задержала шестерых иностранных граждан, которые вели шпионаж в пользу российских спецслужб, подтвердил сегодня министр обороны Польши.
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Нет дыма без огня ⟩ Польша ликвидировала местную российскую шпионскую сеть
Польша ликвидировала местную российскую шпионскую сеть
По данным польских СМИ, шпионы установили скрытые камеры на железнодорожных узлах. Радиостанция RMF FM не уточняет национальность задержанных, но издание сообщает, что все шестеро - иностранцы с восточной границы Польши, которые работали на российские спецслужбы.
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