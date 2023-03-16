Тянак в Мексике: мы должны выложиться полностью

«Это цена, которую мы должны заплатить. Это как гандикап. Но нет проблем, Мехико – длинная и скоростная гонка. Даже небольшая ошибка может лишить тебя возможностей, я это знаю, так что мы не должны об этом слишком много переживать», - скакал Тянак журналистам.

Он добавил, что уже в пятницу вечером, на повторном тесте он надеется показать лучшую скорость.

«В первый день будем очень осторожны, постараемся допустить как можно меньше ошибок и в конце дня или в субботу должны выложиться полностью», - сказал гонщик.

Как уже было сказано, Тянак выйдет на эту гонку в качестве лидера серии чемпионата мира, поскольку выиграл зимнюю гонку в Швеции. Но на это неделе он должен быть очень счастлив, если сумеет войти в первую тройку.

«Машина до сих пор превосходила наши ожидания, надеюсь, что мы останемся в большой игре. У нее есть мощь, а мы должны лишь умно ехать. Как уже говорил, все может измениться за доли секунды. Победа в Мексике была бы феноменальной, она дала бы нам подтверждение, что мы на правильном пути», - добавил Отть Тянак.

Мексиканские СМИ не забыли упомянуть и тот факт, что в 2015 году Тянак и его тогдашний штурман Райго Мельдер на Ford Fiesta влетели в озеро и машина утонула.