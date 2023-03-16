Лидер серии чемпионата мира Отть Тянак и его штурман Мартин Ярвеоя сегодня вечером стартуют на мексиканском ралли – там будут проводиться тестовые заезды. В интервью местным журналистам Тянак сказал, что ему сложно будет показать мощную гонку, потому что в пятницу он стартует первым. Но в субботу ему придется продемонстрировать все, на что способен.
Тянак в Мексике: мы должны выложиться полностью
«Это цена, которую мы должны заплатить. Это как гандикап. Но нет проблем, Мехико – длинная и скоростная гонка. Даже небольшая ошибка может лишить тебя возможностей, я это знаю, так что мы не должны об этом слишком много переживать», - скакал Тянак журналистам.
Он добавил, что уже в пятницу вечером, на повторном тесте он надеется показать лучшую скорость.
«В первый день будем очень осторожны, постараемся допустить как можно меньше ошибок и в конце дня или в субботу должны выложиться полностью», - сказал гонщик.
Как уже было сказано, Тянак выйдет на эту гонку в качестве лидера серии чемпионата мира, поскольку выиграл зимнюю гонку в Швеции. Но на это неделе он должен быть очень счастлив, если сумеет войти в первую тройку.
«Машина до сих пор превосходила наши ожидания, надеюсь, что мы останемся в большой игре. У нее есть мощь, а мы должны лишь умно ехать. Как уже говорил, все может измениться за доли секунды. Победа в Мексике была бы феноменальной, она дала бы нам подтверждение, что мы на правильном пути», - добавил Отть Тянак.
Мексиканские СМИ не забыли упомянуть и тот факт, что в 2015 году Тянак и его тогдашний штурман Райго Мельдер на Ford Fiesta влетели в озеро и машина утонула.
На это Отть сказал, что сейчас, оглядываясь назад, понятно, что это было ДТП со счастливым завершением, но в момент происшествия ситуация была совершенно иной.
«Это может показаться забавным, но я точно не хочу проходить через это снова. Болельщики это запомнили, но я хотел бы, чтобы они запомнили меня все же как победителя ралли Мексики, и мы работали для этого все время тестовых гонок», — прокомментировал Тянак, который дважды финишировал вторым в Мексике (2019 и 2020 гг.), но никогда не выигрывал ралли в Северной Америке.
Тестовые гонки начнутся сегодня в Мексике в 18.00 по эстонскому времени. Первая короткая гонка с присутствием публики состоится в пятницу рано утром по эстонскому времени, а после обеда начнется уже полноценный гоночный день.
Тянак с 41 очком сейчас лидирует в серии чемпионата мира. На втором месте Калле Рованперя (Toyota, 38 очков), третий Тьерри Невилл (Hyundai, 32 очка).