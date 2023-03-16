Официально: средняя пенсия повысится до 700 евро

«Безусловно, вместе с ростом заработной платы и удорожанием жизни, должны повышаться и пенсии. Вот почему в этом году рост пенсий рекордно большой за последние 15 лет. Благодаря апрельской индексации, вступившим в силу в начале года изменениям учета подоходного налога, а также внеочередному повышению пенсий на 20 евро у пенсионеров будет оставаться больше денег», – сказала министр социальной защиты Сигне Рийсало. – «Начиная с 1 апреля пенсия по возрасту для человека со стажем работы 44 года увеличится на 84,67 евро и будет составлять 700,02 евро. Повышение пенсии по старости зависит от поступления социального налога. В этом году мы имеем дело с беспрецедентным ростом пенсий за последние 15 лет».