Правительство утвердило индекс государственной пенсии на 2023 год на уровне 1,139. Это означает, что с 1 апреля пенсии и дневная ставка пособия на трудоспособность увеличатся в среднем на 13,9%.
Официально: средняя пенсия повысится до 700 евро
Таким образом, средняя пенсия вырастет до 700 евро. Правительство также утвердило средний размер части пенсионного страхования персонифицированного социального налога, который составит 3786,82 евро. В соответствии с этим значением будут назначаться и пересчитываться пенсии людей, работавших в прошлом году.
«Безусловно, вместе с ростом заработной платы и удорожанием жизни, должны повышаться и пенсии. Вот почему в этом году рост пенсий рекордно большой за последние 15 лет. Благодаря апрельской индексации, вступившим в силу в начале года изменениям учета подоходного налога, а также внеочередному повышению пенсий на 20 евро у пенсионеров будет оставаться больше денег», – сказала министр социальной защиты Сигне Рийсало. – «Начиная с 1 апреля пенсия по возрасту для человека со стажем работы 44 года увеличится на 84,67 евро и будет составлять 700,02 евро. Повышение пенсии по старости зависит от поступления социального налога. В этом году мы имеем дело с беспрецедентным ростом пенсий за последние 15 лет».
Средняя пенсия по-прежнему будет освобождена от подоходного налога. Не изменится и сумма вступившей в силу с 1 января льготы по подоходному налогу, которая составляет 704 евро. Сначала Департамент социального страхования рассчитывает необлагаемый налогом доход в I пенсионной ступени. Если есть остаток, Пенсионный центр применяет его ко II пенсионной ступени. Если выплаты из I и II ступеней меньше необлагаемого налогом дохода, оставшуюся его часть можно использовать, например, при выплате заработной платы.
После индексации ставка народной пенсии составит 336,39 евро, базовая часть пенсии – 317,9 евро, а годовой коэффициент оценивается в 8,684 евро. Пенсии, пересчитанные по индексу 2023 года, будут выплачиваться с апреля. Индексация пенсий в этом году обойдется государству в 245,8 млн евро. Проиндексированные пенсии получат 323 000 пенсионеров.
Чтобы сохранить сбалансированность доходов, эстонское государство каждую весну пересчитывает пенсии, принимая во внимание изменения заработной платы и цен. После утверждения индекса Департамент социального страхования пересчитает все государственные пенсии в соответствии с новыми значениями.
С 1 апреля каждый пенсионер сможет проверить размер своей новой пенсии, авторизовавшись на государственном портале eesti.ee. Дополнительную информацию можно также получить, позвонив по телефону службы поддержки клиентов Департамента социального страхования 6121 360.
Пенсия по старости состоит из нескольких элементов: базовой части; части, выплачиваемой за стаж (определяется умножением количества лет страхового стажа на годовой коэффициент); страховой части (определяется умножением количества страховых паев на годовой коэффициент) и объединенной части (рассчитывается как половина суммы страхового и солидарного паев).
Помимо пенсии будет пересчитана и дневная ставка пособия на трудоспособность. С 1 апреля она составит 18,60 евро, а при отсутствии трудоспособности размер пособия составит в среднем 558 евро в месяц. В случае неполной трудоспособности надбавка за трудоспособность рассчитывается в размере 57% от дневной ставки. В случае частичной трудоспособности средний размер надбавки составит в среднем 318,06 евро. Размер пособия рассчитывается Кассой по безработице за каждый календарный месяц.
Расходы государства по индексации пособий по нетрудоспособности составят 42,5 миллиона евро, индексации подлежат пособия по нетрудоспособности примерно 93 400 человек с ограниченной трудоспособностью.
Индекс также используется для расчета компенсации несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.