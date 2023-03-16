А НАМ ВСЕ РАВНО ⟩ Несмотря на протесты местных жителей, переезд бывших заключенных в поселок Илматсалу не собираются откладывать

Местные жители напуганы и возмущены тем, что городская управа Тарту и НКО Valge Eesti, оказывающая услуги поддержки бывшим заключенным, пытались осуществить это втайне от них: жители Илматсалу узнали об этих планах, только когда на здание бывшего дома попечения была прикреплена соответствующая табличка. Вице-мэр Тарту Прийт Хумал, который, помимо прочего, отвечает за городскую недвижимость, объяснил причины происходящего.