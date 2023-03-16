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А НАМ ВСЕ РАВНО ⟩ Несмотря на протесты местных жителей, переезд бывших заключенных в поселок Илматсалу не собираются откладывать

Йенс Раавик
, журналист
Несмотря на протесты местных жителей, переезд бывших заключенных в поселок Илматсалу не собираются откладывать
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Жители Илматсалу выступают против строительства дома для бывших заключенных на Ярве-теэ 7, о котором они узнали только благодаря табличке, вывешенной на стене здания.
Жители Илматсалу выступают против строительства дома для бывших заключенных на Ярве-теэ 7, о котором они узнали только благодаря табличке, вывешенной на стене здания. Фото: Margus Ansu

Уже в этом месяце в бывший дом попечения, расположенный в поселке Илматсалу, переедут люди, которые еще недавно отбывали тюремный срок за то или иное преступление. 

Местные жители напуганы и возмущены тем, что городская управа Тарту и НКО Valge Eesti, оказывающая услуги поддержки бывшим заключенным, пытались осуществить это втайне от них: жители Илматсалу узнали об этих планах, только когда на здание бывшего дома попечения была прикреплена соответствующая табличка. Вице-мэр Тарту Прийт Хумал, который, помимо прочего, отвечает за городскую недвижимость, объяснил причины происходящего.

- Что вы думаете о позиции местных жителей, заключающейся в том, что их поселок с большим количеством молодых семей - неподходящее место для бывших заключенных и проживание в городе обеспечило бы им большую анонимность?

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