Слишком много электроэнергии: эстонским морским ветропаркам некуда девать продукцию

В Эстонии есть несколько морских пространств, где можно было бы успешно построить ветряные электростанции – как в Рижском заливе, так и за полуостровом Сырве. Потенциальных застройщиков, которые были бы заинтересованы в установке ветряков в море, стало еще больше.