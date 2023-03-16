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Слишком много электроэнергии: эстонским морским ветропаркам некуда девать продукцию

Карл-Роберт Пухм
Слишком много электроэнергии: эстонским морским ветропаркам некуда девать продукцию
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Морской ветропарк Nysted на южном побережье Дании.
Морской ветропарк Nysted на южном побережье Дании. Фото: Andrus Karnau

Хотя перед выборами партии завлекали общественность разговорами о быстром развитии морских ветряных электростанций, в течение следующих двух избирательных циклов, скорее всего, будет построен лишь один крупный морской ветропарк.

В Эстонии есть несколько морских пространств, где можно было бы успешно построить ветряные электростанции – как в Рижском заливе, так и за полуостровом Сырве. Потенциальных застройщиков, которые были бы заинтересованы в установке ветряков в море, стало еще больше.

Однако надежды на то, что в ближайшие семь лет в Эстонии будут построены крупные морские ветропарки нет. И проблема не столько в медленном производственном процессе или отсутствии схемы поддержки - эти вопросы можно решить политическим решением, - сколько в электросети.

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