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Главный тренер «Бамберга»: «Калев» просто был лучше и выиграл заслуженно

rus.postimees.ee
Главный тренер «Бамберга»: «Калев» просто был лучше и выиграл заслуженно
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Игроки "Каалев/Крамо" празднуют победу над "Бамбергом".
Игроки "Каалев/Крамо" празднуют победу над "Бамбергом". Фото: Marita Brigitta Mones/BC Kalev/Cramo

В среду вечером команда «Калев/Крамо» обыграла на выезде в четвертьфинальном матче-реванше Кубка Европы ФИБА четвертую по силе команду в Евросерии - немецкий клуб «Бамберг» со счетом 85:67. Орен Амиэль, главный тренер клуба восьмого клуба Бундеслиги, не скрывал, что лучший эстонский клуб выиграл заслуженно.

«Это очень разочаровывающий момент для всех нас. Иногда кажется, что можешь достичь всего. Но приходит соперник, который просто играет лучше и выигрывает заслуженно. Будем очень честны перед собой. Сегодня мы очень разочарованы. Теперь видно, достаточно ли мы сильны — и я твердо верю, что да — чтобы оправиться от этого удара и продолжить нашу победную серию в Бундеслиге», — заявил главный тренер «Бамберга» Амиэль на сайте клуба.

Орен Амиэль.
Орен Амиэль. Фото: Eero Vabamägi

Итог встречи, которая состоялась на глазах 3000 болельщиков, принес разочарование хозяевам площадки, но все же в домашней лиге они выиграли пять матчей подряд и удерживают последнюю путевку в плей-офф.

В полуфинале Еврокубка соперником «Калев/Крамо» будет французская команда «Шоле». «Шоле» занимают третье место во французской высшей лиге, опережают «Асвел» из Евролиги и несколько клубов Еврокубка и Лиги чемпионов.

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