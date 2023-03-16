Главный тренер «Бамберга»: «Калев» просто был лучше и выиграл заслуженно

«Это очень разочаровывающий момент для всех нас. Иногда кажется, что можешь достичь всего. Но приходит соперник, который просто играет лучше и выигрывает заслуженно. Будем очень честны перед собой. Сегодня мы очень разочарованы. Теперь видно, достаточно ли мы сильны — и я твердо верю, что да — чтобы оправиться от этого удара и продолжить нашу победную серию в Бундеслиге», — заявил главный тренер «Бамберга» Амиэль на сайте клуба.