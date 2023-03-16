В среду вечером команда «Калев/Крамо» обыграла на выезде в четвертьфинальном матче-реванше Кубка Европы ФИБА четвертую по силе команду в Евросерии - немецкий клуб «Бамберг» со счетом 85:67. Орен Амиэль, главный тренер клуба восьмого клуба Бундеслиги, не скрывал, что лучший эстонский клуб выиграл заслуженно.
Главный тренер «Бамберга»: «Калев» просто был лучше и выиграл заслуженно
«Это очень разочаровывающий момент для всех нас. Иногда кажется, что можешь достичь всего. Но приходит соперник, который просто играет лучше и выигрывает заслуженно. Будем очень честны перед собой. Сегодня мы очень разочарованы. Теперь видно, достаточно ли мы сильны — и я твердо верю, что да — чтобы оправиться от этого удара и продолжить нашу победную серию в Бундеслиге», — заявил главный тренер «Бамберга» Амиэль на сайте клуба.
Итог встречи, которая состоялась на глазах 3000 болельщиков, принес разочарование хозяевам площадки, но все же в домашней лиге они выиграли пять матчей подряд и удерживают последнюю путевку в плей-офф.
В полуфинале Еврокубка соперником «Калев/Крамо» будет французская команда «Шоле». «Шоле» занимают третье место во французской высшей лиге, опережают «Асвел» из Евролиги и несколько клубов Еврокубка и Лиги чемпионов.