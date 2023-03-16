Фото ⟩ Спасательная команда Кесклинна получит новую пожарно-спасательную машину

«Мы постоянно ищем способы сделать возможности спасения более эффективными, но и более удобными. После некоторых испытаний мы придумали новую версию пожарно-спасательной машины, с помощью которой можно добраться до спасательных мероприятий быстрее, чем на большой основной машине - по сути, можно сказать, что это аварийно-спасательная машина. Будет ли в будущем таких автомобилей больше, покажет только время и реальный опыт. Сами по себе они могли бы подойти для небольших команд, а также для добровольных спасателей», - сказал генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару.

Преимущество меньшего и более маневренного автомобиля особенно важны для городских условий, где улицы узкие и маневрирование затруднено. С транспортным средством, которое почти на 11 тонн легче, чем базовый автомобиль, улучшается доступ к пункту, где невозможно или нецелесообразно двигаться на большом автомобиле.

Новая пожарная машина сочетает в себе водяную и пенную системы высокого давления для пожаротушения, что является хорошим решением для тушения небольших пожаров внутри зданий. Новая система пожаротушения высокого давления имеет множество полезных применений. С помощью неё можно тушить пожары в скрытых строениях и помещениях (чердак, подвал, пожары внутри стен и полов и т. д.), такие пожары являются наиболее трудоемкими и требуют много огнетушащего вещества. С новой системой пожары можно тушить быстрее, безопаснее для спасателей и с меньшим расходом воды.