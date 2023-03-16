Чт, 16.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Фото ⟩ Спасательная команда Кесклинна получит новую пожарно-спасательную машину

BNS
Спасательная команда Кесклинна получит новую пожарно-спасательную машину
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments

В ближайшее время спасательная команда Кесклинна получит пожарно-спасательную машину нового типа - она значительно меньше классической базовой машины, может быстрее разгоняться и легче маневрировать. После конкурса имён машину назвали Тоотс.

«Мы постоянно ищем способы сделать возможности спасения более эффективными, но и более удобными. После некоторых испытаний мы придумали новую версию пожарно-спасательной машины, с помощью которой можно добраться до спасательных мероприятий быстрее, чем на большой основной машине - по сути, можно сказать, что это аварийно-спасательная машина. Будет ли в будущем таких автомобилей больше, покажет только время и реальный опыт. Сами по себе они могли бы подойти для небольших команд, а также для добровольных спасателей», - сказал генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару.

Преимущество меньшего и более маневренного автомобиля особенно важны для городских условий, где улицы узкие и маневрирование затруднено. С транспортным средством, которое почти на 11 тонн легче, чем базовый автомобиль, улучшается доступ к пункту, где невозможно или нецелесообразно двигаться на большом автомобиле.

Новая пожарная машина сочетает в себе водяную и пенную системы высокого давления для пожаротушения, что является хорошим решением для тушения небольших пожаров внутри зданий. Новая система пожаротушения высокого давления имеет множество полезных применений. С помощью неё можно тушить пожары в скрытых строениях и помещениях (чердак, подвал, пожары внутри стен и полов и т. д.), такие пожары являются наиболее трудоемкими и требуют много огнетушащего вещества. С новой системой пожары можно тушить быстрее, безопаснее для спасателей и с меньшим расходом воды.

Машина будет дежуритьв центре Таллинна, а ее экипаж будет состоять из 3 или 4 человек. По замыслу спасателей, новому автомобилю нужно было дать имя, и подходящее было найдено в ходе конкурса. Маленькая машина будет называться Тоотс. Название автомобильной марки Dodge, что с эстонским названием и звучит как Тоотс, оставляя автомобилю свое исконно американское имя.

В этом году Спасательный департамент также начнет закупку новой специальной и защитной одежды. «Новая защитная одежда была разработана в сотрудничестве со спасателями и учитывает потребности пользователей. В ходе тщательного тестирования мы выяснили, какой должна быть одежда, чтобы обеспечить как безопасность спасателей, так и лучшую свободу передвижения для выполнения спасательных работ в горящем доме, при ДТП, в сельской местности и в других местах», - пояснил Таммеару.

Новая защитная одежда намного ярче предыдущей - она песочного цвета с желтыми отражателями, контрастирующими с черными деталями. Благодаря легкой ткани и большему количеству светоотражателей спасателя лучше видно даже в темноте, а в более легкой одежде летом не так жарко. Одежда эргономичного кроя обеспечивает лучшую свободу движений, а также имеет меньший вес, что облегчает физическую работу и защищает здоровье спасателей.

«Спасательный департамент не занимается только спасательными работами. У нас есть сотрудники, такие как эксперты, инспекторы и поставщики услуг, которым не нужна противопожарная одежда для выполнения своих обязанностей. Поэтому с 2024 года мы будем обновлять и обычную форму. Главное, чтобы одежда была удобной и поддерживала работника в его повседневной деятельности», - сказал Таммеару.

Новая униформа изготовлена ​​из более эластичной ткани, чем раньше, и, как следствие, стала значительно удобнее. По внешнему виду она будет похожа на нынешнюю форму серого цвета. Новая форма станет официальной в 2024 году, а старая будет использоваться одновременно с новой в течение переходного периода.

Ключевые слова
Наверх