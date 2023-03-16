В ближайшее время спасательная команда Кесклинна получит пожарно-спасательную машину нового типа - она значительно меньше классической базовой машины, может быстрее разгоняться и легче маневрировать. После конкурса имён машину назвали Тоотс.
Фото ⟩ Спасательная команда Кесклинна получит новую пожарно-спасательную машину
«Мы постоянно ищем способы сделать возможности спасения более эффективными, но и более удобными. После некоторых испытаний мы придумали новую версию пожарно-спасательной машины, с помощью которой можно добраться до спасательных мероприятий быстрее, чем на большой основной машине - по сути, можно сказать, что это аварийно-спасательная машина. Будет ли в будущем таких автомобилей больше, покажет только время и реальный опыт. Сами по себе они могли бы подойти для небольших команд, а также для добровольных спасателей», - сказал генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару.
Преимущество меньшего и более маневренного автомобиля особенно важны для городских условий, где улицы узкие и маневрирование затруднено. С транспортным средством, которое почти на 11 тонн легче, чем базовый автомобиль, улучшается доступ к пункту, где невозможно или нецелесообразно двигаться на большом автомобиле.
Новая пожарная машина сочетает в себе водяную и пенную системы высокого давления для пожаротушения, что является хорошим решением для тушения небольших пожаров внутри зданий. Новая система пожаротушения высокого давления имеет множество полезных применений. С помощью неё можно тушить пожары в скрытых строениях и помещениях (чердак, подвал, пожары внутри стен и полов и т. д.), такие пожары являются наиболее трудоемкими и требуют много огнетушащего вещества. С новой системой пожары можно тушить быстрее, безопаснее для спасателей и с меньшим расходом воды.
Машина будет дежуритьв центре Таллинна, а ее экипаж будет состоять из 3 или 4 человек. По замыслу спасателей, новому автомобилю нужно было дать имя, и подходящее было найдено в ходе конкурса. Маленькая машина будет называться Тоотс. Название автомобильной марки Dodge, что с эстонским названием и звучит как Тоотс, оставляя автомобилю свое исконно американское имя.
В этом году Спасательный департамент также начнет закупку новой специальной и защитной одежды. «Новая защитная одежда была разработана в сотрудничестве со спасателями и учитывает потребности пользователей. В ходе тщательного тестирования мы выяснили, какой должна быть одежда, чтобы обеспечить как безопасность спасателей, так и лучшую свободу передвижения для выполнения спасательных работ в горящем доме, при ДТП, в сельской местности и в других местах», - пояснил Таммеару.
Новая защитная одежда намного ярче предыдущей - она песочного цвета с желтыми отражателями, контрастирующими с черными деталями. Благодаря легкой ткани и большему количеству светоотражателей спасателя лучше видно даже в темноте, а в более легкой одежде летом не так жарко. Одежда эргономичного кроя обеспечивает лучшую свободу движений, а также имеет меньший вес, что облегчает физическую работу и защищает здоровье спасателей.
«Спасательный департамент не занимается только спасательными работами. У нас есть сотрудники, такие как эксперты, инспекторы и поставщики услуг, которым не нужна противопожарная одежда для выполнения своих обязанностей. Поэтому с 2024 года мы будем обновлять и обычную форму. Главное, чтобы одежда была удобной и поддерживала работника в его повседневной деятельности», - сказал Таммеару.
Новая униформа изготовлена из более эластичной ткани, чем раньше, и, как следствие, стала значительно удобнее. По внешнему виду она будет похожа на нынешнюю форму серого цвета. Новая форма станет официальной в 2024 году, а старая будет использоваться одновременно с новой в течение переходного периода.