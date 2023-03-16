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Инфантино останется во главе ФИФА до 2027 года

rus.postimees.ee
Инфантино останется во главе ФИФА до 2027 года
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Джанни Инфантино.
Джанни Инфантино. Фото: JEAN BIZIMANA

На конгрессе ФИФА в Руанде состоялись выборы президента организации. Им вновь стал Джанни Инфантино, которому просто не нашлось конкурентов. Кстати, на выборах в 2019 году, которые проходили в Париже, у него также не было соперников.

Напомним, что Инфантино стал президентом ФИФА в 2016 году – тогда он заменил ушедшего из-за коррупционного скандала в отставку Йозефа Блаттера.

«Разрешите поблагодарить всех вас, мою семью, жену, друзей и мою команду — команду ФИФА, совет ФИФА, комитеты, легенд. Я бы тоже хотел быть легендой. Всех, кто меня любит, — я знаю, что их очень много — и тех, кто меня ненавидит, — я знаю, их немного — я люблю вас всех. Конечно, сегодня особенно», — сказал в своей речи Джанни Инфантино.

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