Инфантино останется во главе ФИФА до 2027 года

«Разрешите поблагодарить всех вас, мою семью, жену, друзей и мою команду — команду ФИФА, совет ФИФА, комитеты, легенд. Я бы тоже хотел быть легендой. Всех, кто меня любит, — я знаю, что их очень много — и тех, кто меня ненавидит, — я знаю, их немного — я люблю вас всех. Конечно, сегодня особенно», — сказал в своей речи Джанни Инфантино.