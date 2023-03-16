Сегодня, 16 марта, партии, ведущие коалиционные переговоры, обсудят ключевые вопросы в сфере образования. Союзы учителей, целью которых является обеспечение наилучшего возможного учебного пространства для обучения детей, направили десять просьб политическим партиям.
Учителя обратились к создающейся коалиции с десятью просьбами
По словам учителей, хорошее управление должно быть прозрачным, инклюзивным для членов общества и эффективным. Для выхода из кризиса в сфере образования они просят партии сделать следующее:
1. Просим, чтобы создающаяся коалиция приняла во внимание предложения, сделанные комиссией по культуре Рийгикогу правительству Эстонской Республики 12 марта 2021 года, целью которых является обеспечение признания профессии учителя и последующий рост учителей.
12 марта 2021 г. (№ 2-7/21-62/1) комиссия Рийгикогу по культуре обратилась к правительству республики со своими предложениями по обеспечению признания профессии учителя и будущего роста учителей.
В этом обращении комиссия Рийгикогу по культуре обратилась к правительству Республики с просьбой:
а) подготовить системный план мероприятий по обеспечению преемственности учителей и популяризации профессии учителя;
б) разработать траекторию карьеры учителей и специалистов поддержки, чтобы обеспечить им мотивирующую рабочую среду и конкурентоспособную заработную плату (в том числе в сфере дошкольного образования);
в) создать дополнительные меры поддержки начинающего педагога;
г) повысить роль практики и педагогических дисциплин в подготовке учителей.
2. Просим обеспечить прозрачность в отношении фактического количества выпускников педагогических учебных заведений, чтобы члены правительства республики могли видеть отсутствие устойчивости в сфере образования, если так будет продолжаться.
Профессиональной подготовкой учителей занимаются Таллиннский и Тартуский университеты. Если раньше говорили о нехватке учителей в сфере естественнонаучного образования, то сейчас нехватка везде. Существует большая нехватка в сфере учителей-предметников III ступени школы и гимназии. Например, за последние десять лет 13 человек прошли подготовку учителей физики в двух университетах. Предпринимается попытка разрешить ситуацию путем привлечения педагогов дошкольного образования (детских садов) к урокам для начальных классов и учителей класса к урокам во II и III ступени школы. В период с 2013 по 2018 г. Таллиннский университет окончили 17 преподавателей немецкого языка и 10 французского. В то же время министерство выразило надежду, что с сентября 2023 года школы должны будут предоставить учащимся возможность выбора между разными иностранными языками (русский, немецкий, французский и др.).
3. Просим провести анализ воздействия реформы инклюзивного образования и принять решение, будем ли мы продолжать ее внедрение в систему образования и каким образом.
В 2013 году Министерство образования и науки приняло решение начать внедрение инклюзивного образования в Эстонии. В идеале включение в образование означает, что каждому ребенку предлагается образовательная схема, соответствующая его способностям и потребностям. В настоящее время мы находимся в ситуации, когда учащиеся, нуждающиеся в поддержке, в основном остаются в одиночестве, поскольку в эстонской системе образования ощущается острая нехватка подготовленных учителей и специалистов по поддержке. Задуманная благородная реформа превратила учебное пространство в пространство, в котором многие учителя выгорают или бросают свою профессиональную деятельность. Недостаток ресурсов сохранил ситуацию, при которой создание необходимых условий для развития талантов высокоодаренных учащихся оставалось на втором плане. Комиссия Рийгикогу по культуре в своем обращении от 12 марта 2021 года уже просила правительство Республики провести комплексный критический анализ системы инклюзивного образования.
4. Говоря о зарплате учителей, просим говорить о заработной плате, которая фактически выплачивается за полный рабочий день, а не о средней заработной плате, получаемой учителями при переработке с большим количеством уроков и их нахождении на грани выгорания.
Разговоры о расчетных средних и абсолютных цифрах вводят общественность в заблуждение и не способствуют разрешению кризиса в сфере образования.
5. Просим, чтобы государство поддержало переход на обучение на эстонском языке соответствующими ресурсами.
Объединения учителей поддерживают переход на обучение на эстонском языке. Это решение слишком долго откладывалось из-за отсутствия политической воли. Для реализации решения необходимо обеспечить наличие необходимых ресурсов. Попытки внедрить инклюзивное образование с ограниченными ресурсами не привели к поставленной цели в течение десяти лет. Мы просим вас избегать подобной ситуации при переходе на обучение на эстонском языке.
6. Просим, чтобы заработная плата, выплачиваемая учителям, лекторам (преподавателям учителей) и вспомогательным специалистам, была достаточно конкурентоспособной, чтобы обеспечить устойчивый рост количества учителей.
12 марта 2021 года комиссия Рийгикогу по культуре обратилась к Правительству Республики со следующими предложениями. В рабочую нагрузку учителя (35 часов в неделю) должны входить все регулярные обязанности учителя (включая подготовку и проведение уроков, обеспечение обратной связи). Дополнительные рабочие задачи (в том числе подготовка к олимпиадам, наставник нового сотрудника, замена другого учителя и т. д.) оплачиваются дополнительно. Плата классному руководителю должна быть значительно увеличена. Сокращение количества контактных часов (до 15-16 часов), разделение рабочих задач, сокращение технических и напрямую не связанных с учебной деятельностью задач, а также разработка цифровых решений помогут облегчить нагрузку. Чтобы справиться с требованиями инклюзивного образования, учителю должна быть обеспечена поддержка вспомогательного специалиста или помощника учителя. /…/ Заработная плата учителей и вспомогательных специалистов должна быть конкурентоспособной с другими специалистами с высшим образованием. Зарплата учителей должна быть привязана к средней зарплате в Эстонии и увеличена в среднем в 1,4 раза.
7. Просим разработать модель карьеры учителей, аналогичную системе, утраченной в 2013 году, но современную по условиям.
Модель карьеры должна быть разработана уже к концу 2023 года (новый финансовый год), в идеале к началу нового учебного года. Учитель с большей компетенцией должен получать значительно более высокую заработную плату. Учитель самого высокого ранга должен получать надбавку к зарплате непосредственно от центральной власти. Педагоги видят в этом признание государством их труда, который является вкладом в развитие страны в целом. Профессиональная система должна стать возможностью доказать свою компетентность людям, меняющим карьеру, и тем, кто хочет зарабатывать на жизнь, работая учителем в другом государстве Европейского союза. Общество нуждается в хороших учителях, вкладывающих свое время в сегодняшнюю молодежь и подготовку будущих учителей, а не доказывающих свою компетентность, заполняя электронные портфолио неделями. Модель карьеры учителей должна содержать минимум бюрократии, быть прозрачной, уважительной и объективной.
8. Просим, чтобы зарплата классного руководителя составляла не менее 300 евро в месяц и увеличивалась с количеством учеников в классе.
Количество обязанностей и ответственности классного руководителя значительно увеличилось за последние десятилетия. Классный руководитель помогает учащемуся обрести душевное равновесие, поддерживает разностороннее развитие учащегося (включая выбор профессии, проявление таланта, потребление культуры), способствует адекватному обмену информацией. Минимальная плата классному руководителю должна быть установлена централизованно и составлять не менее 300 евро. Зарплата должна увеличиваться в зависимости от количества учеников в классе, потому что время, затрачиваемое только на собеседования по вопросам развития, в значительной степени зависит от размера класса. В случае очень трудоемких занятий оклад классного руководителя должен составлять 1/3 брутто-зарплаты учителя, т.е. 550-600 евро. Мы просим, чтобы, помимо оплаты труда классных руководителей, директор школы имел в фонде заработной платы 25% дополнительных денег, которые позволяли бы оплачивать различные дополнительные работы: разработку учебного плана школы (в том числе обогащение предлагаемых вариантов иностранных языков В), осуществление формирующего оценивания, осуществление деятельности, обогащающей учебную программу, надзор за исследовательской и творческой работой, участие во внутреннем оценивании и деятельности школы по развитию и т.д.
9. Просим продолжать разработку государственных учебных программ.
Учителя считают крайне важным продолжать разработку государственных учебных программ. Мероприятия по разработке учебных программ, проводившиеся в период 2016-2023 гг., должны были бы быть более эффективными, менее зависимыми от смены министров, более прозрачными и более системными в привлечении сторон. Над учебными программами вместе работают ученые из университета, очень и очень хорошие педагоги-практики из общеобразовательных школ и профтехучилищ и различные внешние эксперты. Общий вывод заключается в том, что содержание обучения все же должно быть приведено в учебных программах, поскольку оно поддерживает как издание учебных материалов, так и сохранение единообразия школы.
Автономность школ очень важна, но на данный момент от педагогического коллектива каждой школы в очередной раз ожидается масштабная неоплачиваемая дополнительная работа по созданию содержания обучения. Достаточную автономию также обеспечивали учебные программы, разработанные в 2011 году, которые включали содержание обучения
При реализации учебных программ мы подчеркиваем необходимость более тесной интеграции формального и неформального образования и просим, чтобы мера «Ранца культуры» (Kultuuriranits) была направлена и на учащихся, получающих среднее образование в гимназиях и профессионально-технических училищах. Члены Правительства и сотрудники Министерства образования и науки должны подчеркивать важность систематического и непрерывного обучения и необходимость совершения усилий в процессе обучения. Учителя поддерживают существование пороговых выпускных экзаменов и прозрачность реального достижения результатов обучения. Внешняя оценка результатов обучения в гимназии должна быть более амбициозной. Реализация учебных программ поддерживается дополнительной подготовкой учителей, при организации которой следует создать продуманную и прозрачную систему и сбалансированность в части ресурсов, выделяемых школам, вузам и предметным объединениям.
10. Просим, чтобы формирующаяся коалиция рассматривала ресурсы, выделяемые на образование, как инвестиции.
11-ого ноября 2020 года перед Рийгикогу выступил государственный контролер, который заявил, что способность Эстонии обеспечить качественное образование начинает ослабевать. Государственный аудитор также заявил, что существует нехватка людей и что разные отрасли конкурируют за одних и тех же людей. Таким образом, оценка существующих человеческих активов является вопросом как политическим, так и экономическим, не говоря уже об устойчивости областей культуры, здравоохранения, обороны и всех других сфер – образованные и здоровые люди создают ценности и обеспечивают качественное устойчивое развитие общества.