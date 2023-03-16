Учителя обратились к создающейся коалиции с десятью просьбами

По словам учителей, хорошее управление должно быть прозрачным, инклюзивным для членов общества и эффективным. Для выхода из кризиса в сфере образования они просят партии сделать следующее:

1. Просим, чтобы создающаяся коалиция приняла во внимание предложения, сделанные комиссией по культуре Рийгикогу правительству Эстонской Республики 12 марта 2021 года, целью которых является обеспечение признания профессии учителя и последующий рост учителей.

12 марта 2021 г. (№ 2-7/21-62/1) комиссия Рийгикогу по культуре обратилась к правительству республики со своими предложениями по обеспечению признания профессии учителя и будущего роста учителей.

В этом обращении комиссия Рийгикогу по культуре обратилась к правительству Республики с просьбой:

а) подготовить системный план мероприятий по обеспечению преемственности учителей и популяризации профессии учителя;

б) разработать траекторию карьеры учителей и специалистов поддержки, чтобы обеспечить им мотивирующую рабочую среду и конкурентоспособную заработную плату (в том числе в сфере дошкольного образования);

в) создать дополнительные меры поддержки начинающего педагога;

г) повысить роль практики и педагогических дисциплин в подготовке учителей.

2. Просим обеспечить прозрачность в отношении фактического количества выпускников педагогических учебных заведений, чтобы члены правительства республики могли видеть отсутствие устойчивости в сфере образования, если так будет продолжаться.