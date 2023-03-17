Криштафович и Яшин: установление равенства брака в Эстонии неизбежно, разумнее было бы решить этот вопрос поскорее

Я часто бываю в Латвии, говорю с директорами школ, чтобы понять, как все это у них сработало. И в большинстве своем директора говорят, что с этой проблемой удалось справиться.
А. Я. - Я бы отметил два момента. У нас есть ряд школ, в которых русскоязычные ребята учатся в формате языкового погружения. Или таких школ, где два класса из трех в параллели используют такой формат. Для таких школ не существует никакой фундаментальной проблемы с этим переходом, нельзя представить, чтобы они оказались бы не в состоянии осуществить этот переход к 2030 году.
Конечно, какие-то сложности могут возникнуть, и эти школы нужно будет поддержать, например, опорными специалистами, но если говорить именно про такие школы, то они могут перейти на эстонский язык обучения гораздо раньше. Даже уже через 2-3 года.
А вот если говорить, например, об Ида-Вирумаа, то мне кажется, что некоторые школы там могут не успеть решить эту задачу к 2030 году. Даже при составлении идеального плана и выделении необходимого количества денежных ресурсов. Поэтому я полагаю, что и на уровне местных самоуправлений, и на уровне отдельных школ можно предусмотреть возможности для каких-то отдельных исключений.
И вот с этими исключениями связан второй момент, о котором я хочу сказать. Если мы не дадим школам возможность для этого маневра, то можем ждать повторения ситуации с переводом гимназий на обучение по формуле 60:40. По документам эта формула применялась, на деле же эта пропорция кое-где не соблюдалась.
В некоторых школах преподавание 60 процентов предметов на эстонском языке в действительности не велось. В этих школах ученики не показывали хороших результатов на экзаменах, у их выпускников были проблемы с продолжением образования в эстонских вузах. Так кое-где может получиться и с 2030 годом. Можно вписать любые даты, но если не поддерживать школы по-настоящему, подлинного перехода в некоторых школах может не произойти.
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