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Криштафович и Яшин: установление равенства брака в Эстонии неизбежно, разумнее было бы решить этот вопрос поскорее

Павел Соболев
, журналист
Криштафович и Яшин: установление равенства брака в Эстонии неизбежно, разумнее было бы решить этот вопрос поскорее
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  • После успеха на выборах реформисты могут стать куда смелее в вопросе о легализации однополых браков
  • В Эстонии появится самое либеральное правительство в ее истории, которое выглядит почти идеальным
  • Латвия преуспела с созданием «единой школы», у Эстонии есть шансы повторить этот успех

Партия реформ, «Ээсти 200» и социал-демократы продолжают коалиционные переговоры. О некоторых темах на этих переговорах, по которым, возможно, у участников будущей коалиции сохраняются противоречия (установления равенства брака, концепции «единой школы»), в студии Postimees поговорили юрист, гражданский активист, представитель Партии реформ Евгений Криштафович и член правления «Ээсти 200» Алексей Яшин.

- Многими экспертами, изучавшими предвыборные программы партий, отмечалось, что, например, по теме установления равенства брака партия «Ээсти 200» занимает куда более решительную позицию, чем Партия реформ. Можно ли сказать, что среди избирателей Партии реформ число людей, которые не готовы к такой мере, выше, чем у той же «Ээсти 200», и что Партия реформ в своих действиях должна будет учитывать это обстоятельство, а «Ээсти 200» в этом смысле абсолютно свободна?

А. Я. - Я как раз недавно прочитал в прессе комментарий на эту тему, который дал Евгений, и там он отметил, что среди избирателей Партии реформ и среди избирателей «Ээсти 200» поддержка установления равенства брака примерно одинакова, в обоих случаях она составляет немногим более 60 процентов.

Однако я бы обратил внимание на то, что Партия реформ - это партия с большой историей, с обширным электоратом. И с очень широким набором политиков, которые представляют как старую, так и новую политическую школу. У политиков разных школ могут быть немного разные мировоззрения, так что я бы сказал, что это делает Партию реформ более приближенной к центру на шкале между консервативностью и либеральностью.

«Ээстии 200» - молодая партия, мы более либеральная сила, нам проще задавать такую повестку. Я думаю, что этот вопрос решится внутри Партии реформ. Будет видно, найдут ли они какой-то консенсус, найдут ли они какое-то решение, или же договориться все-таки не получится.

Е. К. - В том моем комментарии, который упомянул Алексей, я опирался на самые свежие социологические данные, которые действительно показывают, что среди избирателей всех трех партий, ведущих переговоры о создании коалиции, поддержка установлению равенства брака примерно равнозначна, она выше шестидести процентов. Однако у нас избирателей просто больше, так что наши политики, которые работают в регионах, где преобладает консервативная точка зрения, эту точку зрения учитывают.

Эти политики перед выборами считали, что если пообещать слишком сильный либеральный поворот, какую-то неизбежно вызывающую острую полемику в обществе реформу, то это отвлечет внимание от основных тем выборов. И даст возможность использовать эту поднятую проблему консервативным силам, скажем, даст возможность просто «заболтать» ее. Эти политики считали, что этого делать не стоит.

Сейчас ситуация может измениться, например, в том случае, если партии, которые представляли перед выборами более либеральную повестку, поднимут эту тему на коалиционных переговорах. Или даже не просто поднимут, а, так сказать, поставят вопрос ребром.

А.Я. - Партия «Ээсти 200» исходит из того, что если мы довольно быстро примем прикладные акты к Закону о совместном проживании, и лишь через какое-то время вернемся к теме равенства брака, то это создаст довольно напряженную ситуацию в обществе дважды, а не один раз. Одним пакетом это было бы сделать куда разумнее, чтобы просто лишний раз не раздражать тех, кому это не нравится. Чем быстрее это будет сделано, тем лучше.

- Можно ли предположить, что у Партии реформ имеется соблазн выставить в качестве главных инциаторов установления в Эстонии равенства брака «Ээсти 200» и социал-демократов, а себя преподнести силой, которая ради достижения других важных целей пошла на уступки? Важно ли для «Ээсти 200», чтобы никто в создаваемой коалиции не преуменьшал свою роль в принятии исторических для Эстонии решений?

Е. К. - Я лишь чуть больше года состою в Партии реформ, так что, возможно, я недостаточно хорошо пока понимаю нашу внутреннюю кухню. Но почему-то мне кажется, что если я сейчас на собрании уполномоченных партии приду и выскажу только что озвученную вами теорию, которая вполне логична, даже те люди, кто до сих пор энергично противились установлению неравенства брака, в этот раз скажут, что теперь это можно сделать.

Причем есть ведь и другая точка зрения, с которой я не согласен, но которая тоже очень активно высказывается. Она состоит в том, что Партии реформ очень сильно развяжет руки решение поддержать равенство брака. Если это произойдет, а потом вдруг случится что-то, что не позволит рефрмистам продолжить сотрудничество с выглядящим пока что идеальным коалиционным партнером в лице «Ээсти 200», у Партии реформ не будет уже никаких препятствий для того, чтобы взять в коалицию то же «Отечество», главная спорная в отношении с которым тема уже отпадет.

Рано или поздно мы все равно вернемся к теме равенства брака. Ведь даже глава «Отечества» Хелир-Валдор Сеэдер уже говорит, что Закон о совиместном проживании, наверное, уже можно снабдить прикладными актами. При этом еще 4 года назад «Отечество» не хотело даже слышать ничего подобного. Правда, я не знаю, когда они созреют и для принятия равенства брака. Боюсь, этого может вообще не случиться.

Но я надеюсь, что этого и не потребуется. Я надеюсь, что то правительство, которой с Партией реформ составят «Ээсти 200» и Социал-демократическая партия, для нынешних условий получится практически идеальным.

А. Я. - Я придерживаюсь очень близкой оценки к той, что озвучил Евгений. Наверное, в Эстонии сейчас формируется самое либеральное правительство за всю историю страны. Конечно, я человек молодой, но с учетом того, что я читал о всех прежних правительствах, можно сделать вывод, что дело обстоит действительно именно так.

Я думаю, что в рамках новой коалиции можно договориться об очень многом. Но, пожалуй, тема равенства брака - это то, без заключения договоренности о чем партия «Ээсти 200» не хотела бы вставать из-за стола переговоров. Мы хотели бы, чтобы договоренность об этом была вписана в коалиционный договор, поэтому для нас исключительно важно найти хорошее решение.

Мне кажется, что даже если мы договоримся сделать это не сразу, а чуть попозже, но сделать это обязательно, то такое решение будет вполне приемлемым. При этом я бы обратил внимание на то, что в Эстонии огромное количество людей относится к этой теме нейтрально. Они не высказываются ни за, ни против, но они не хотят чрезмерного афиширования этой темы. Считают, что ее просто не нужно мусолить.

Я согласен с тем, что у Эстонии есть немало куда более существенных проблем. Требущих и больших вложений, и больше времени. И мне кажется, что было бы очень логичным просто побыстрее установить равенство брака, принять закон, и начать заниматься более важными делами.

Е.К. - Я бы все-таки сказал, что эта тема тоже очень важная. Потому что она напрямую затрагивает один из фундаментальных вопросов, касающихся прав человека.

- Вице-председатель «Ээсти 200» Кристина Каллас недавно сказала, что видит один из самых важных смыслов реформы системы образования в том, чтобы через десять лет перед условными родителями из условного Ласнамяэ не стоял бы вопрос, в какую школу отдать ребенка: эстонскую или бывшую русскую, которая лишь стала считаться эстонской. Должна появиться единая, региональная школа, где можно будет учиться на эстонском, поддерживая любой родной язык. Согласна ли Партия реформ с таким образом сформулированной целью, видит ли «Ээсти 200» шансы достичь этой цели еще быстрее?

Е. К. - Я думаю, что с такой формулировкой согласиться можно. Ведь мы уже видим реализацию такой модели в Латвии. Там уже действует как раз примерно такая модель, при которой в школу с латышским языком обучения гарантированно могут попасть по принципу местожительства все дети, вне зависимости от их родного языка.

В Латвии главный вызов касался не того, как дети с родным русским языком будут учиться на латышском. Там самые большие сложности предвещало другое: смогут ли учителя, выучившие латышский язык, качественно преподавать на нем предметы детям, для которых латышский - родной, в классах, где такие дети будут составлять большинство. Практика показала, что люди справились с этим, и сейчас в Латвии такой проблемы уже не существует.

Я часто бываю в Латвии, говорю с директорами школ, чтобы понять, как все это у них сработало. И в большинстве своем директора говорят, что с этой проблемой удалось справиться.

А. Я. - Я бы отметил два момента. У нас есть ряд школ, в которых русскоязычные ребята учатся в формате языкового погружения. Или таких школ, где два класса из трех в параллели используют такой формат. Для таких школ не существует никакой фундаментальной проблемы с этим переходом, нельзя представить, чтобы они оказались бы не в состоянии осуществить этот переход к 2030 году.

Конечно, какие-то сложности могут возникнуть, и эти школы нужно будет поддержать, например, опорными специалистами, но если говорить именно про такие школы, то они могут перейти на эстонский язык обучения гораздо раньше. Даже уже через 2-3 года.

А вот если говорить, например, об Ида-Вирумаа, то мне кажется, что некоторые школы там могут не успеть решить эту задачу к 2030 году. Даже при составлении идеального плана и выделении необходимого количества денежных ресурсов. Поэтому я полагаю, что и на уровне местных самоуправлений, и на уровне отдельных школ можно предусмотреть возможности для каких-то отдельных исключений.

И вот с этими исключениями связан второй момент, о котором я хочу сказать. Если мы не дадим школам возможность для этого маневра, то можем ждать повторения ситуации с переводом гимназий на обучение по формуле 60:40. По документам эта формула применялась, на деле же эта пропорция кое-где не соблюдалась.

В некоторых школах преподавание 60 процентов предметов на эстонском языке в действительности не велось. В этих школах ученики не показывали хороших результатов на экзаменах, у их выпускников были проблемы с продолжением образования в эстонских вузах. Так кое-где может получиться и с 2030 годом. Можно вписать любые даты, но если не поддерживать школы по-настоящему, подлинного перехода в некоторых школах может не произойти.

Смотрите запись полной версии беседы!

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