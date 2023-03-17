Криштафович и Яшин: установление равенства брака в Эстонии неизбежно, разумнее было бы решить этот вопрос поскорее

Рано или поздно мы все равно вернемся к теме равенства брака. Ведь даже глава «Отечества» Хелир-Валдор Сеэдер уже говорит, что Закон о совиместном проживании, наверное, уже можно снабдить прикладными актами. При этом еще 4 года назад «Отечество» не хотело даже слышать ничего подобного. Правда, я не знаю, когда они созреют и для принятия равенства брака. Боюсь, этого может вообще не случиться.

Но я надеюсь, что этого и не потребуется. Я надеюсь, что то правительство, которой с Партией реформ составят «Ээсти 200» и Социал-демократическая партия, для нынешних условий получится практически идеальным.

А. Я. - Я придерживаюсь очень близкой оценки к той, что озвучил Евгений. Наверное, в Эстонии сейчас формируется самое либеральное правительство за всю историю страны. Конечно, я человек молодой, но с учетом того, что я читал о всех прежних правительствах, можно сделать вывод, что дело обстоит действительно именно так.

Я думаю, что в рамках новой коалиции можно договориться об очень многом. Но, пожалуй, тема равенства брака - это то, без заключения договоренности о чем партия «Ээсти 200» не хотела бы вставать из-за стола переговоров. Мы хотели бы, чтобы договоренность об этом была вписана в коалиционный договор, поэтому для нас исключительно важно найти хорошее решение.