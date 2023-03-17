В студии Postimees Евгений Криштафович и Алексей Яшин: в Эстонии узаконят однополые браки и покончат с сегрегацией в образовании?

- Многими экспертами, изучавшими предвыборные программы партий, отмечалось, что, например, по теме установления равенства брака (узаконивания однополых браков) партия «Ээсти 200» занимает куда более решительную позицию, чем Партия реформ. Отмечается ли сейчас на коалиционных переговорах сближение позиций двух партий по этому вопросу? Если да, можно ли сказать, что в коалиции, в которой больше не будет консерваторов в лице «Отечества», реформисты с большей легкостью готовы поддержать однополые браки?

- Сколько может пройти времени между принятием новым созывом парламента прикладных актов к Закону о совместном проживании и тем моментом, когда будет изменена та статья Закона о семье, в которой говорится, что брак является союзом мужчины и женщины? Следует ли ожидать, что это изменение будет осуществлено именно тем составом парламента, который был избран 5 марта 2023 года?

- Верно ли представление, что «Ээсти 200» часть сложностей, связанных с переходом школ на эстоноязычное образование, готова распространить и на эстонцев, потому что концепция «единой школы» подразумевает, что, по сути, любой ребенок в Эстонии с любым родным языком может претендовать на место в любой школе? Можно ли сказать, что эстонцы не слишком готовы к массовому наплыву русскоязычных детей собственно в эстонские школы, и что Партия реформ разделяет такое беспокойство части своих избирателей?