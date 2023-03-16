Протест курьеров Wolt: действительно ли доставщикам еды ограничили доступ к приложению?

Через несколько часов после начала забастовки один из курьеров Wolt сообщил редакции Tartu Postimees, что он и другие более активные протестующие были лишены доступа к приложению.

«Один приятель, который водит такси Bolt и знал о забастовке – мы попросили его зайти в приложение Wolt, и у него не возникло с этим проблем. Мы, участвующие в забастовке и также отметившиеся в Facebook, не можем в него зайти», – пожаловался постоянно работающий в Тарту курьер, который не хотел называть своего имени, опасаясь за свое рабочее место.

По словам главы Wolt в странах Балтии Лийз Ристал, иногда при использовании их приложения возникают проблемы, но они всегда готовы обсудить со своими курьерами, как упростить организацию работы.

«Мы до сих пор не знаем, кто стоит за идеей приостановки нашей услуги, так как ни один курьер-партнер не обращался к нам с требованиями или желанием начать диалог. Мы заранее связались с создателем соответствующего мероприятия в Facebook. По его словам, он сам доволен тем, что является партнером-курьером Wolt, и не являлся организатором акции протеста», – заявила глава Wolt в странах Балтии.

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