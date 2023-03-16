В компании Wolt еще раз подтвердили, что проблема с доступом к аккаунту курьеров, протестовавших в Тарту в конце прошлой недели, была связана с техническими неполадками.
Протест курьеров Wolt: действительно ли доставщикам еды ограничили доступ к приложению?
Через несколько часов после начала забастовки один из курьеров Wolt сообщил редакции Tartu Postimees, что он и другие более активные протестующие были лишены доступа к приложению.
«Один приятель, который водит такси Bolt и знал о забастовке – мы попросили его зайти в приложение Wolt, и у него не возникло с этим проблем. Мы, участвующие в забастовке и также отметившиеся в Facebook, не можем в него зайти», – пожаловался постоянно работающий в Тарту курьер, который не хотел называть своего имени, опасаясь за свое рабочее место.
По словам главы Wolt в странах Балтии Лийз Ристал, иногда при использовании их приложения возникают проблемы, но они всегда готовы обсудить со своими курьерами, как упростить организацию работы.
«Мы до сих пор не знаем, кто стоит за идеей приостановки нашей услуги, так как ни один курьер-партнер не обращался к нам с требованиями или желанием начать диалог. Мы заранее связались с создателем соответствующего мероприятия в Facebook. По его словам, он сам доволен тем, что является партнером-курьером Wolt, и не являлся организатором акции протеста», – заявила глава Wolt в странах Балтии.
Технические проблемы
14 марта в газете Tartu Postimees появилась статья под названием «Wolt оставил забастовщиков на несколько дней без работы», где утверждалось, что единственными, кто не смог получить доступ в приложение, были организаторы протеста. По словам менеджера по связям с общественностью Wolt Пирет Перт, это утверждение ничем не обосновано.
«Wolt подтвердил в пятницу, 10 марта, и еще раз 14 марта, что в приложении Wolt были временные технические проблемы, о которых мы сообщили партнерам-курьерам. Время от времени возникают технические проблемы, и мы приносим свои извинения партнерам-курьерам, у которых возникли проблемы. Нам удалось восстановить полный доступ к приложению Wolt Partner для большинства партнеров-курьеров менее чем за час. Однако было небольшое количество пользователей, которые могли столкнуться с техническими проблемами, пока мы в течение нескольких дней работали над решением проблемы», – пояснила Перт.
Партнеры, а не сотрудники
В статье тартуский курьер утверждал, что, по его информации, забастовка серьезно повлияла на работу Wolt. По словам Перт, это тоже неправда.
«Wolt 10 марта подтвердил, что клиенты и партнеры в Тарту могут не беспокоиться о доставке еды и товаров. Наш сервис работает без проблем. Протест никак не повлиял на качество нашего сервиса», – прокомментировал менеджер по коммуникациям Wolt.
Кроме того, Перт уточнила, что курьеры Wolt являются их партнерами, а не сотрудниками.
«Партнеры-курьеры не являются сотрудниками Wolt. Они наши партнеры. Курьерские партнеры предлагают услуги Wolt на основании договора подряда, они не работают на основании трудового договора», – сказала он.