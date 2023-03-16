Госсуд остался непреклонен: педофил проведет за решеткой много лет

Госсуд отменил обвинительный приговор Янеку Ярвела по одному из эпизодов обвинения, но оставил в силе приговор к 12 годам тюремного заключения, к которому он был приговорен за тяжкие преступления на сексуальной почве.

Согласно обвинению, с января 2013 года по июнь 2014 года Ярвела неоднократно совершал преступления сексуального характера в отношении ребенка в возрасте до десяти лет. Для совершения преступлений он воспользовался тем, что жертва не осознавала, что с ней делают, поскольку ей было меньше десяти лет.

Согласно обвинению, он совершал преступления сексуального характера в отношении жертвы (была ли это другая жертва, не уточняется) в период с 1 июля 2014 года по апрель 2021 года.

Его также обвиняли в создании в период с 1 декабря 2019 года по 11 мая 2020 года как минимум 12 изображений, на которых в порнографической ситуации изображена жертва в возрасте до 18 лет.