Эстонский производитель пиломатериалов закрывается и увольняет 27 работников

Юридическое лицо Teamwood OÜ было основано всего четыре месяца назад, однако история фирмы более длинная и связана с материнской компанией Teewood OÜ.

Один из владельцев и член правления Teamwood Йоонас Саска сообщил, что в планах компании было продолжить производство, как это сделала материнская компания Teewood, а в будущем присоединить еще одно производство в Вильяндимаа - J.Roots Timber OÜ, принадлежащее тем же владельцам.

Относительно того, почему планам было не суждено сбыться, Саска сообщил, что прекращение производства связано исключительно с тем, что продукция в основном шла на французский рынок, но туда поставляют и финские и шведские лесопильные заводы, которые начали предлагать строганые доски гораздо дешевле, чем Teamwood.