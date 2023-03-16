Производитель пиломатериалов Teamwood OÜ, действовавший в волости Люганузе в Ида-Вирумаа, прекращает свою деятельность, поскольку производство было слишком дорогим и не могло конкурировать со скандинавскими лесопильными заводами, пишут «Деловые ведомости».
Эстонский производитель пиломатериалов закрывается и увольняет 27 работников
Юридическое лицо Teamwood OÜ было основано всего четыре месяца назад, однако история фирмы более длинная и связана с материнской компанией Teewood OÜ.
Один из владельцев и член правления Teamwood Йоонас Саска сообщил, что в планах компании было продолжить производство, как это сделала материнская компания Teewood, а в будущем присоединить еще одно производство в Вильяндимаа - J.Roots Timber OÜ, принадлежащее тем же владельцам.
Относительно того, почему планам было не суждено сбыться, Саска сообщил, что прекращение производства связано исключительно с тем, что продукция в основном шла на французский рынок, но туда поставляют и финские и шведские лесопильные заводы, которые начали предлагать строганые доски гораздо дешевле, чем Teamwood.
По словам Саска, теперь фирма будет заниматься сбытом продукции, а из 27 уволенных останется два человека, которые будут заниматься закупкой и сбытом пиломатериалов из Вильяндимаа.