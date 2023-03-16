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Галерея ⟩ Погибшего на войне в Украине эстонца Иво Юрака проводили в последний путь

В ближайшие дни его прах отправят родственникам в Эстонию
Яанус Пийрсалу Дмитрий Котюх rus.postimees.ee
Погибшего на войне в Украине эстонца Иво Юрака проводили в последний путь
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Фото: Dmitri Kotjuh

«Он был нашим братом, настоящим солдатом, который также защищал и свободу Эстонии здесь, в Украине!» - с такими словами украинские военные сегодня утром отправили в последний путь Иво Юрака, погибшего на прошлой неделе в боях под Бахмутом.

С Иво пришли попрощаться практически все солдаты его подразделения, которое вскоре, после смерти Иво, вывели из под Бахмута. Многие были ранены, но все же пришли, чтобы отдать дань уважения. 

Друзья Иво поместили на гроб его веселое фото, ведь запомнили они его именно таким.
Друзья Иво поместили на гроб его веселое фото, ведь запомнили они его именно таким. Фото: Dmitri Kotjuh
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