«Он был нашим братом, настоящим солдатом, который также защищал и свободу Эстонии здесь, в Украине!» - с такими словами украинские военные сегодня утром отправили в последний путь Иво Юрака, погибшего на прошлой неделе в боях под Бахмутом.
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Галерея ⟩ Погибшего на войне в Украине эстонца Иво Юрака проводили в последний путь
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Погибшего на войне в Украине эстонца Иво Юрака проводили в последний путь
С Иво пришли попрощаться практически все солдаты его подразделения, которое вскоре, после смерти Иво, вывели из под Бахмута. Многие были ранены, но все же пришли, чтобы отдать дань уважения.
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