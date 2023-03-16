Загрязнение воздуха является самой большой причиной риска для здоровья во всем мире. К счастью, в мире есть еще шесть стран, где мы можем дышать полной грудью.
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ВОЗ ⟩ В мире всего шесть стран с чистым воздухом: узнайте, входит ли Эстония в их число!
В мире всего шесть стран с чистым воздухом: узнайте, входит ли Эстония в их число!
По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 90 процентов населения Земли дышит загрязненным воздухом, что ежегодно приводит к преждевременной смерти миллионов людей. За последнее десятилетие качество атмосферного воздуха улучшилось по всей Европе, в том числе и в Эстонии. Согласно новому докладу ВОЗ, в мире всего шесть стран с чистым воздухом.
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