ВОЗ ⟩ В мире всего шесть стран с чистым воздухом: узнайте, входит ли Эстония в их число!

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 90 процентов населения Земли дышит загрязненным воздухом, что ежегодно приводит к преждевременной смерти миллионов людей. За последнее десятилетие качество атмосферного воздуха улучшилось по всей Европе, в том числе и в Эстонии. Согласно новому докладу ВОЗ, в мире всего шесть стран с чистым воздухом.