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ВОЗ ⟩ В мире всего шесть стран с чистым воздухом: узнайте, входит ли Эстония в их число!

rus.postimees.ee
В мире всего шесть стран с чистым воздухом: узнайте, входит ли Эстония в их число!
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Pexels / CC0 Licence

Загрязнение воздуха является самой большой причиной риска для здоровья во всем мире. К счастью, в мире есть еще шесть стран, где мы можем дышать полной грудью.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 90 процентов населения Земли дышит загрязненным воздухом, что ежегодно приводит к преждевременной смерти миллионов людей. За последнее десятилетие качество атмосферного воздуха улучшилось по всей Европе, в том числе и в Эстонии. Согласно новому докладу ВОЗ, в мире всего шесть стран с чистым воздухом.

По данным станций мониторинга качества воздуха, самый чистый воздух в Австралии, Финляндии, Новой Зеландии, Гренаде, Исландии и Эстонии. Воздух в этих странах содержит в среднем 5 граммов мелких частиц на кубический метр, пишет Iltalehti.

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