Ее жизни может угрожать опасность: полиция ищет пропавшую сегодня утром женщину

Близкие сообщили в полицию, что сегодня утром из дома в волости Камбья в поселке Тырванди ушла 53-летняя Анника, поведение и состояние которой несколько отличались от обычных. Близкие беспокоятся за нее и опасаются, что ее жизни может угрожать опасность.

После сообщения полиция приступила к установлению местонахождения Анники. По словам близких, она может передвигаться как в Тартумаа, так и в сторону Таллинна, где живут ее родственники. Эти адреса в столице проверены, полиция побеседовала и с родственниками, но, к сожалению, никто из них пропавшую не видел и ничего о ней не слышал. Полиция также проверила окрестности дома Анники и в настоящее время работает над просмотром записей камер наблюдения в этом районе, чтобы установить точно, в каком направлении она пошла, когда вышла из дома.