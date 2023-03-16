Полиция просит помощи в поисках 53-летней Анники, которая ушла из дома в Тартумаа в неизвестном направлении.
Ее жизни может угрожать опасность: полиция ищет пропавшую сегодня утром женщину
Близкие сообщили в полицию, что сегодня утром из дома в волости Камбья в поселке Тырванди ушла 53-летняя Анника, поведение и состояние которой несколько отличались от обычных. Близкие беспокоятся за нее и опасаются, что ее жизни может угрожать опасность.
После сообщения полиция приступила к установлению местонахождения Анники. По словам близких, она может передвигаться как в Тартумаа, так и в сторону Таллинна, где живут ее родственники. Эти адреса в столице проверены, полиция побеседовала и с родственниками, но, к сожалению, никто из них пропавшую не видел и ничего о ней не слышал. Полиция также проверила окрестности дома Анники и в настоящее время работает над просмотром записей камер наблюдения в этом районе, чтобы установить точно, в каком направлении она пошла, когда вышла из дома.
Рост Анники 170 см, у нее полное телосложение и длинные черные волосы. Когда она вышла из дома, на ней была коричневая куртка, джинсы и черные сапоги.
Если кто-то видел Аннику или обладает информацией о ее местонахождении, полиция просит сообщить об этом в Центр тревоги по номеру 112.