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Euribor продолжает удивлять: что ни день, то очередной рекорд

Эркки Эрилайд
, журналист
Euribor продолжает удивлять: что ни день, то очередной рекорд
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Деньги. Иллюстративное фото.
Деньги. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks, Lõuna-Eesti Postimees

Сильные колебания банковских акций в последние дни отражаются на Euribor, базовой процентной ставке по жилищным кредитам. Шестимесячный Euribor сегодня упал ниже трех процентов.

В последний раз шестимесячный Euribor находился на этом уровне в конце января и с того момента достиг 3,46% к девятому марта.

По данным финских СМИ, в этом месяце Euribor котировался на уровне 2,985, в среду он составлял 3,131 процента. 12-месячная ставка Euribor, базовая процентная ставка по ипотечным кредитам большинства финнов, упала до 3,359%. Трехмесячный Euribor упал до 2,646%.

Сегодняшнее падение последовало за еще более резким падением во вторник и резким ростом в среду.

По словам Яна фон Гериха, главного аналитика Nordea Finland, сегодняшнее падение является вторым по величине дневным изменением 12-месячного Euribor за всю историю. По его словам, перспективы процентной ставки вновь стали значительно более неопределенными. «Завтра, вероятно, снова произойдет рост», – прогнозирует фон Герих в Twitter.

Европейский центральный банк собрался сегодня днем ​​на заседание для обсуждения процентных ставок. Ожидается, что центральный банк все же повысит процентную ставку на 0,5 процентных пункта, но опасения нового банковского кризиса затрудняют принятие решения, и изменение процентной ставки также может оказаться меньше, чем ожидается.

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