Сильные колебания банковских акций в последние дни отражаются на Euribor, базовой процентной ставке по жилищным кредитам. Шестимесячный Euribor сегодня упал ниже трех процентов.
Euribor продолжает удивлять: что ни день, то очередной рекорд
В последний раз шестимесячный Euribor находился на этом уровне в конце января и с того момента достиг 3,46% к девятому марта.
По данным финских СМИ, в этом месяце Euribor котировался на уровне 2,985, в среду он составлял 3,131 процента. 12-месячная ставка Euribor, базовая процентная ставка по ипотечным кредитам большинства финнов, упала до 3,359%. Трехмесячный Euribor упал до 2,646%.
Сегодняшнее падение последовало за еще более резким падением во вторник и резким ростом в среду.
По словам Яна фон Гериха, главного аналитика Nordea Finland, сегодняшнее падение является вторым по величине дневным изменением 12-месячного Euribor за всю историю. По его словам, перспективы процентной ставки вновь стали значительно более неопределенными. «Завтра, вероятно, снова произойдет рост», – прогнозирует фон Герих в Twitter.
Европейский центральный банк собрался сегодня днем на заседание для обсуждения процентных ставок. Ожидается, что центральный банк все же повысит процентную ставку на 0,5 процентных пункта, но опасения нового банковского кризиса затрудняют принятие решения, и изменение процентной ставки также может оказаться меньше, чем ожидается.