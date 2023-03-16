Euribor продолжает удивлять: что ни день, то очередной рекорд

В последний раз шестимесячный Euribor находился на этом уровне в конце января и с того момента достиг 3,46% к девятому марта.

По данным финских СМИ, в этом месяце Euribor котировался на уровне 2,985, в среду он составлял 3,131 процента. 12-месячная ставка Euribor, базовая процентная ставка по ипотечным кредитам большинства финнов, упала до 3,359%. Трехмесячный Euribor упал до 2,646%.

Сегодняшнее падение последовало за еще более резким падением во вторник и резким ростом в среду.

По словам Яна фон Гериха, главного аналитика Nordea Finland, сегодняшнее падение является вторым по величине дневным изменением 12-месячного Euribor за всю историю. По его словам, перспективы процентной ставки вновь стали значительно более неопределенными. «Завтра, вероятно, снова произойдет рост», – прогнозирует фон Герих в Twitter.