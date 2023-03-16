Премьер-министр Кая Каллас заявила Postimees, что систему оплаты труда высокопоставленных госслужащих менять не следует, поскольку в противном случае эта тема может стать объектом популизма.
Кая Каллас о повышении зарплат высокопоставленных чиновников: пусть все останется так, как есть
Отвечая на вопрос Postimees, Каллас сказала, что тема зарплат высокопоставленных госслужащих всегда привлекает внимание, но не тогда, когда их зарплаты падают. «Понятно, что если это было бы политическим решением, то никто бы не осмелился поднимтаь эти зарплаты», - добавила она.
Каллас отметила, что если сравнивать разницу в доходах министров, например, в Финляндии и Эстонии, то она гораздо больше, чем разница в зарплатах обычных людей. «Индексация предусмотрена для того, чтобы она не была объектом постоянного популизма. В противном случае никто не смог бы поднять эти зарплаты», - сказала Каллас. Он добавила, что в комплексе сумма не очень большая, но тема всегда волнует и привлекает много внимания.
«Я бы не стала менять эту систему, потому что иначе это был бы один бесконечный объект популизма. Для управления страной нужны люди, чей доход таков, что они не делают выбор, основываясь на других вещах. Пусть так и останется», - сказала премьер-министр.
Postimees писал, что в начале апреля зарплата высокопоставленных государственных служащих значительно повысится. За повышением зарплаты стоит Закон о профессиональных окладах высших государственных служащих, согласно которому их зарплата связана с инфляцией и общим повышением заработной платы.
Ставка оклада действует до 31 марта следующего года. Если за это время закон не изменится, через год высших госслужащих ждет новая корректировка оклада.
Индекс изменения заработной платы будет рассчитан Министерством финансов к середине марта. Вчера в министерстве объявили, что в этом году значение индекса составляет 1,139. Это умножается на самую высокую ставку заработной платы, индексированную высшими государственными служащими, то есть на заработную плату, которую четыре высших государственных служащих получали с 1 апреля 2022 года.
Законом установлено, что оклад высших государственных служащих увеличивается каждый год в апреле в соответствии ростом заработной платы и инфляции. 80 процентов прироста приходится на прошлогоднюю заработную плату, а 20 процентов - на рост цен. Поскольку в прошлом году инфляция в Эстонии установила рекорды, а также сильно выросли зарплаты, это отразилось и на зарплатах высокопоставленных государственных служащих.
Заработная плата других чиновников связана с доходом четырех самых высокооплачиваемых государственных служащих и умножается на коэффициент. Например, заработная плата членов Рийгикогу умножается на коэффициент 0,65. То есть, члены Рийгикогу, избранные в начале марта, получат заработную плату в размере 5 406 евро. Зарплата рядового члена Рийгикогу предыдущего состава составляла 4746 евро.
Хотя политики неоднократно заявляли, что ежегодная индексация зарплаты высокопоставленных государственных служащих и связанное с ней повышение заработной платы вызывает у людей вопросы, для изменения системы ничего не было сделано.
Последняя поправка к закону, касающаяся заработной платы высокопоставленных государственных служащих, рассматривалась в Рийгикогу в 2017 году. Эйки Нестор (Социал-демократическая партия), который в то время был председателем Рийгикогу, сказал Postimees, что никогда не был сторонником индексации зарплаты политиков. До 2017 года зарплаты также индексировались, но тогда цель изменения заключалась в том, чтобы сделать индексы для пенсионеров по старости и старших государственных служащих одинаковыми. Предыдущий индекс повысил бы заработную плату даже больше, чем нынешний, там доля инфляции была еще выше.
По словам Нестора, люди, претендующие на должность высших государственных служащих, могли бы знать, каковы их условия оплаты труда. По его мнению, зарплату членов Рийгикогу можно было бы корректировать раз в четыре года, а точную сумму мог бы предлагать центральный союз работодателей, центральный союз профсоюзов и другие объединения, представляющие социальные группы.