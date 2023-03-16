Кая Каллас о повышении зарплат высокопоставленных чиновников: пусть все останется так, как есть

Отвечая на вопрос Postimees, Каллас сказала, что тема зарплат высокопоставленных госслужащих всегда привлекает внимание, но не тогда, когда их зарплаты падают. «Понятно, что если это было бы политическим решением, то никто бы не осмелился поднимтаь эти зарплаты», - добавила она.

Каллас отметила, что если сравнивать разницу в доходах министров, например, в Финляндии и Эстонии, то она гораздо больше, чем разница в зарплатах обычных людей. «Индексация предусмотрена для того, чтобы она не была объектом постоянного популизма. В противном случае никто не смог бы поднять эти зарплаты», - сказала Каллас. Он добавила, что в комплексе сумма не очень большая, но тема всегда волнует и привлекает много внимания.

«Я бы не стала менять эту систему, потому что иначе это был бы один бесконечный объект популизма. Для управления страной нужны люди, чей доход таков, что они не делают выбор, основываясь на других вещах. Пусть так и останется», - сказала премьер-министр.

Postimees писал, что в начале апреля зарплата высокопоставленных государственных служащих значительно повысится. За повышением зарплаты стоит Закон о профессиональных окладах высших государственных служащих, согласно которому их зарплата связана с инфляцией и общим повышением заработной платы.