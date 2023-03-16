В пятницу, 10 марта, вечером в Копли в трамвае произошла драка между молодыми людьми. Прибывший на место патруль МуПо применил перцовый баллончик, чтобы разрешить ситуацию, пишет издание Pealinn.
Пришлось распылить перцовый газ: в Таллинне в трамвае произошла драка
Пришлось распылить перцовый газ: в Таллинне в трамвае произошла драка
Причина драки неизвестна. Для прекращения ссоры прибыл патруль Таллиннской муниципальной полиции, который занимается обеспечением порядка в городском общественном транспорте. Молодые люди не подчинялись приказам сотрудников МуПо, в связи с чем был применен перцовый газ.
На видео запечатлено, как сотрудник МуПо распыляет перцовый газ в лицо агрессивно настроенному молодому человеку.
Глава МуПо Айвар Тоомпере сказал, что каждый человек имеет право задержать человека, совершившего преступление, и доставить его в полицию. «В ситуации, которая произошла в трамвае Копли, прямого преступления не было. Это было скорее сведение счетов среди молодых "петухов". Наш патруль на месте решил не задерживать их», - сказал Тоомпере.
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