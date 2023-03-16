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Пришлось распылить перцовый газ: в Таллинне в трамвае произошла драка

rus.postimees.ee
Пришлось распылить перцовый газ: в Таллинне в трамвае произошла драка
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Трамвай в Копли. Фото иллюстративное.
Трамвай в Копли. Фото иллюстративное. Фото: Remo Tõnismäe

В пятницу, 10 марта, вечером в Копли в трамвае произошла драка между молодыми людьми. Прибывший на место патруль МуПо применил перцовый баллончик, чтобы разрешить ситуацию, пишет издание Pealinn.

Причина драки неизвестна. Для прекращения ссоры прибыл патруль Таллиннской муниципальной полиции, который занимается обеспечением порядка в городском общественном транспорте. Молодые люди не подчинялись приказам сотрудников МуПо, в связи с чем был применен перцовый газ.

На видео запечатлено, как сотрудник МуПо распыляет перцовый газ в лицо агрессивно настроенному молодому человеку.

Глава МуПо Айвар Тоомпере сказал, что каждый человек имеет право задержать человека, совершившего преступление, и доставить его в полицию. «В ситуации, которая произошла в трамвае Копли, прямого преступления не было. Это было скорее сведение счетов среди молодых "петухов". Наш патруль на месте решил не задерживать их», - сказал Тоомпере.

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