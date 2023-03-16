Пришлось распылить перцовый газ: в Таллинне в трамвае произошла драка

Причина драки неизвестна. Для прекращения ссоры прибыл патруль Таллиннской муниципальной полиции, который занимается обеспечением порядка в городском общественном транспорте. Молодые люди не подчинялись приказам сотрудников МуПо, в связи с чем был применен перцовый газ.

Глава МуПо Айвар Тоомпере сказал, что каждый человек имеет право задержать человека, совершившего преступление, и доставить его в полицию. «В ситуации, которая произошла в трамвае Копли, прямого преступления не было. Это было скорее сведение счетов среди молодых "петухов". Наш патруль на месте решил не задерживать их», - сказал Тоомпере.