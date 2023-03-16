Вооруженные силы США опубликовали видео, на котором видно, как российский истребитель сталкивается над Черным морем с американским беспилотником, передает Rus.TVNET.
Рассекреченные кадры ⟩ Опубликовано видео столкновения российского истребителя и американского беспилотника
Опубликовано видео столкновения российского истребителя и американского беспилотника
Напомним, во вторник над Черным морем произошел инцидент с российскими истребителями Су-27 и американским беспилотником MQ-9 Reaper, в результате чего беспилотник после столкновения упал в море.
В четверг был опубликован небольшой фрагмент рассекреченного видео, на котором виден момент столкновения летательных аппаратов.
Как указывают Вооруженные силы США, именно столкновение послужило причиной того, что дрон потерпел крушение.