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Рассекреченные кадры ⟩ Опубликовано видео столкновения российского истребителя и американского беспилотника

TVNET rus.tvnet.lv
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Опубликовано видео столкновения российского истребителя и американского беспилотника
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Фото: Ekrānšāviņš no video

Вооруженные силы США опубликовали видео, на котором видно, как российский истребитель сталкивается над Черным морем с американским беспилотником, передает Rus.TVNET.

Напомним, во вторник над Черным морем произошел инцидент с российскими истребителями Су-27 и американским беспилотником MQ-9 Reaper, в результате чего беспилотник после столкновения упал в море.

В четверг был опубликован небольшой фрагмент рассекреченного видео, на котором виден момент столкновения летательных аппаратов.

Как указывают Вооруженные силы США, именно столкновение послужило причиной того, что дрон потерпел крушение.

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