Сегодня в Тапа прибыла состоящая в составе боевой группы НАТО боевая техника Иностранного легиона Франции. Она останется здесь для постоянного использования личным составом, меняющимся каждые четыре месяца. Иностранный легион сменил подразделение Альпийских стрелков, которое служило здесь с декабря.
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Галерея ⟩ Франция впервые перебросила в Эстонию бронемашины Griffon и AMX-10
Франция впервые перебросила в Эстонию бронемашины Griffon и AMX-10
Логистическое подразделение новых сил, прибывшее в Эстонию несколько недель назад, состоит примерно из ста человек. Их работа заключалась в подготовке к прибытию сегодня бойцов Иностранного легиона. Поезд, прибывший в Тапа ночью, привез туда 50 единиц техники, 35 из которых - боевые бронированные машины. Среди прочего, в наш регион впервые прибыла пехотная боевая бронированная машина Griffon, заменившая боевую машину Viking, использовавшуюся до сих пор французами.