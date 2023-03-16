Галерея ⟩ Французы привезли в Эстонию боевую машину последнего поколения

Логистическое подразделение новых сил, прибывшее в Эстонию несколько недель назад, состоит примерно из ста человек. Их работа заключалась в подготовке к прибытию сегодня бойцов Иностранного легиона. Поезд, прибывший в Тапа ночью, привез туда 50 единиц техники, 35 из которых - боевые бронированные машины. Среди прочего, в наш регион впервые прибыла пехотная боевая бронированная машина Griffon, заменившая боевую машину Viking, использовавшуюся до сих пор французами.