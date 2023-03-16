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Галерея ⟩ Французы привезли в Эстонию боевую машину последнего поколения

Айн Лийва
Французы привезли в Эстонию боевую машину последнего поколения
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Разгрузка французской техники в Тапа. За четыре дня пути поездом прибыло 50 машин.
Разгрузка французской техники в Тапа. За четыре дня пути поездом прибыло 50 машин. Фото: Ain Liiva

Сегодня в Тапа прибыла состоящая в составе боевой группы НАТО боевая техника Иностранного легиона Франции. Она останется здесь для постоянного использования личным составом, меняющимся каждые четыре месяца. Иностранный легион сменил подразделение Альпийских стрелков, которое служило здесь с декабря.

Логистическое подразделение новых сил, прибывшее в Эстонию несколько недель назад, состоит примерно из ста человек. Их работа заключалась в подготовке к прибытию сегодня бойцов Иностранного легиона. Поезд, прибывший в Тапа ночью, привез туда 50 единиц техники, 35 из которых - боевые бронированные машины. Среди прочего, в наш регион впервые прибыла пехотная боевая бронированная машина Griffon, заменившая боевую машину Viking, использовавшуюся до сих пор французами.

Командующий французским контингентом подполковник Эдуард Брос сказал, что, поскольку подразделение Альпийских стрелков, которое служило здесь до сих пор, специализируется на ведении войны в зимних условиях, со сменой времени года прибыло новое подразделение.

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