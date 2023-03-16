Повторная проверка: опасная бактерия найдена и в спа-центре, и в общественной бане

Клиентов, которые находятся в спа-центре Aura, направили в душевые на втором этаже. Ограничений по использованию второго этажа нет, но решение о возможном закрытии центра будет принято в ближайшее время. В бане Anne закрыты душевые, где были обнаружены бактерии.

Мэр Тарту Урмас Клаас созвал собрание на завтрашнее утро, чтобы получить более подробный обзор ситуации и спланировать дальнейшие действия. На встречу также были приглашены представители центра Aura, бани Anne, Департамента здоровья и Tartu Veevärk.

Клиентов, которые посещали центр Aura или баню Anne в течение последних двух недель, просят следить за своим здоровьем и обращаться к семейному врачу в случае появления симптомов, указывающих на наличие бактерий.

На прошлой неделе выяснилось, что в одной из насадок для душа в душевой спа-центра Aura обнаружено большее количество бактерий легионеллы, чем разрешено. Точно так же бактерии легионеллы были обнаружены в V Spa на прошлой неделе. В отличие от V Spa, который был закрыт Департаментом здоровья, центр Aura продолжил работу, потому что в нем загрязненные бактериями трубы изолированы от других кранов и водопроводных узлов центра.

Руководитель по связям с общественностью Департамента здоровья Имре Каас пояснил в начале недели, что Департамент здоровья брал пробы в Тарту и Таллинне, но масштабная проверка качества воды не планируется, поскольку необходимость определения содержания легионелл возникает в первую очередь в ситуации, когда человек заболел и симптомы указывают на легионеллез. При подтверждении диагноза при эпидемиологическом исследовании проверяют водные узлы, с которыми контактировал больной.

На данный момент выявлен только один случай легионеллеза, который может быть связан с посещением спа, но масштабной заболеваемости ранее выявлено не было. Следовательно, это не очаг или масштабное распространение бактерий, и здоровому человеку бактерия легионелла не угрожает.