Фото ⟩ Инцидент на границе: гражданин России нашел необычный способ защитить машину от плохих дорог

Инцидент произошел в ночь на пятницу, 10 марта. У литовских пограничников возникло несколько вопросов к водителю Nissan - 31-летнему гражданину России, так как его автомобиль привлек внимание.

Передняя часть автомобиля была обклеена скотчем и полиэтиленовой пленкой.

Изначально можно было подумать, что машина попала в аварию, но водитель заявил, что он обклеил свое транспортное средство скотчем, чтобы избежать повреждений в особо сложных условиях движения.

Фото: Lietuvas robežsardze