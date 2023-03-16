Литовские пограничники задержали на контрольно-пропускном пункте Кибартай гражданина России, который ехал из Литвы в Калининград на необычном автомобиле Nissan Note, пишет Rus.TVNET.
Фото ⟩ Инцидент на границе: гражданин России нашел необычный способ защитить машину от плохих дорог
Инцидент на границе: гражданин России нашел необычный способ защитить машину от плохих дорог
Инцидент произошел в ночь на пятницу, 10 марта. У литовских пограничников возникло несколько вопросов к водителю Nissan - 31-летнему гражданину России, так как его автомобиль привлек внимание.
Передняя часть автомобиля была обклеена скотчем и полиэтиленовой пленкой.
Изначально можно было подумать, что машина попала в аварию, но водитель заявил, что он обклеил свое транспортное средство скотчем, чтобы избежать повреждений в особо сложных условиях движения.
В ходе проверки документов выяснилось, что гражданин России предъявил поддельные документы. Его поездка закончилась задержанием. Ему может грозить лишение свободы на срок до трех лет.