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Фото ⟩ Инцидент на границе: гражданин России нашел необычный способ защитить машину от плохих дорог

rus.tvnet.lv
Инцидент на границе: гражданин России нашел необычный способ защитить машину от плохих дорог
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Необычная машина
Необычная машина Фото: Lietuvas robežsardze

Литовские пограничники задержали на контрольно-пропускном пункте Кибартай гражданина России, который ехал из Литвы в Калининград на необычном автомобиле Nissan Note, пишет Rus.TVNET.

Инцидент произошел в ночь на пятницу, 10 марта. У литовских пограничников возникло несколько вопросов к водителю Nissan - 31-летнему гражданину России, так как его автомобиль привлек внимание.

Передняя часть автомобиля была обклеена скотчем и полиэтиленовой пленкой.

Изначально можно было подумать, что машина попала в аварию, но водитель заявил, что он обклеил свое транспортное средство скотчем, чтобы избежать повреждений в особо сложных условиях движения.

Фото: Lietuvas robežsardze

В ходе проверки документов выяснилось, что гражданин России предъявил поддельные документы. Его поездка закончилась задержанием. Ему может грозить лишение свободы на срок до трех лет.

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