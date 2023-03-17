Эксперт: в городах могут появиться зоны запрета на ДВС; получите пособие на электромобиль!

На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире представитель Министерства окружающей среды Елена Ханнус.

Выдержки из беседы:

– Готова ли Эстония к провозглашенному в ЕС запрету с 2035 года на продажу новых бензиновых и дизельных автомобилей?

– Готовность Эстонии заключается в том, что все мы понимаем, что происходят климатические изменения, промышленность и народное хозяйство ЕС оказывают негативное влияние на окружающую среду, поэтому необходимо действовать.

– Готовы ли мы к действиям?

– Готовность предполагает наличие доступных для массового потребителя электромобилей, современной инфраструктуры зарядок. Одновременно мы должны говорить о готовности крупного капитала инвестировать в развитие новых технологий, массового производства электромобилей и расширение той самой инфраструктуры.

– Есть ли у вас утвердительные ответы?

– Мы движемся в этом направлении. На все нужно время. К 2050 году весь ЕС намерен стать климатически нейтральным.

– Будет ли Эстония форсировать отказ от бензиновых и дизельных двигателей?

– Форсировать можно выборочно. Например, устанавливать в эстонских городах зоны, где будет запрещено использование автомобилей с ДВС. Кроме того, будем усиленно расширять инфраструктуру, позволяющую использование авто с альтернативными видами топлива. Речь идет о сжигающих элементах и водороде. В целом, досрочный переход на автомобили без ДВС маловероятен. Мы все-таки зависим от позиции стран, которые занимаются автомобилестроением.

– Помешает ли вето со стороны ряда стран-производителей отказу от ДВС с 2035 года?