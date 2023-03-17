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Студия Postimees: ДВС запретят, пора срочно менять машину?

Отвечает эксперт в 12:00
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Студия Postimees: ДВС запретят, пора срочно менять машину?
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Что тормозит продажи электромобилей? Помогут ли новые директивы и налоги форсировать переход на электротягу? Готова ли Эстония к грядущему запрету на продажу новых бензиновых и дизельных автомобилей?

На вопросы Rus.Postimees ответит советник Министерства окружающей среды Елена Ханнус. Смотрите прямой эфир в 12:00!

  • Состоится ли отказ от двигателей внутреннего сгорания (ДВС) к 2035 году?
  • Придется ли автовладельцам срочно менять свои машины?
  • Как долго будут разрешены подержанные авто с ДВС?
  • Грозит ли владельцам незеленых авто эконалог?
  • Как популяризировать электромобили при нынешних ценах?
  • Ожидается ли расширение инфраструктуры электрозарядок?
  • Кто должен в это вкладываться? Сами автовладельцы?
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