Что тормозит продажи электромобилей? Помогут ли новые директивы и налоги форсировать переход на электротягу? Готова ли Эстония к грядущему запрету на продажу новых бензиновых и дизельных автомобилей?
Студия Postimees: ДВС запретят, пора срочно менять машину?
Отвечает эксперт в 12:00
Студия Postimees: ДВС запретят, пора срочно менять машину?
На вопросы Rus.Postimees ответит советник Министерства окружающей среды Елена Ханнус. Смотрите прямой эфир в 12:00!
- Состоится ли отказ от двигателей внутреннего сгорания (ДВС) к 2035 году?
- Придется ли автовладельцам срочно менять свои машины?
- Как долго будут разрешены подержанные авто с ДВС?
- Грозит ли владельцам незеленых авто эконалог?
- Как популяризировать электромобили при нынешних ценах?
- Ожидается ли расширение инфраструктуры электрозарядок?
- Кто должен в это вкладываться? Сами автовладельцы?
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