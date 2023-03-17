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ЗАПРЕТ БЕНЗИНОВЫХ АВТО ⟩ Министерство: ДВС запретят, электромобили станут доступнее

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Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Министерство: ДВС запретят, электромобили станут доступнее
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  • Срочно менять авто? Все не так страшно, как кажется
  • Получите 4000 евро на э-мобиль дороже 60 000 евро!
  • В городах могут появиться зоны запрета на ДВС

Что тормозит продажи электромобилей? Помогут ли новые постановления и налоги форсировать переход на электротягу? Готова ли Эстония к грядущему запрету на продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС)?

На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире представитель Министерства окружающей среды Елена Ханнус.

Выдержки из беседы:

– Готова ли Эстония к провозглашенному в ЕС запрету с 2035 года на продажу новых бензиновых и дизельных автомобилей? 

– Готовность Эстонии заключается в том, что все мы понимаем, что происходят климатические изменения, промышленность и народное хозяйство ЕС оказывают негативное влияние на окружающую среду, поэтому необходимо действовать.

– Готовы ли мы к действиям?

– Готовность предполагает наличие доступных для массового потребителя электромобилей, современной инфраструктуры зарядок. Одновременно мы должны говорить о готовности крупного капитала инвестировать в развитие новых технологий, массового производства электромобилей и расширение той самой инфраструктуры.

– Есть ли у вас утвердительные ответы?

– Мы движемся в этом направлении. На все нужно время. К 2050 году весь ЕС намерен стать климатически нейтральным.

– Будет ли Эстония форсировать отказ от бензиновых и дизельных двигателей?

– Форсировать можно выборочно. Например, устанавливать в эстонских городах зоны, где будет запрещено использование автомобилей с ДВС. Кроме того, будем усиленно расширять инфраструктуру, позволяющую использование авто с альтернативными видами топлива. Речь идет о сжигающих элементах и водороде. В целом, досрочный переход на автомобили без ДВС маловероятен. Мы все-таки зависим от позиции стран, которые занимаются автомобилестроением.

– Помешает ли вето со стороны ряда стран-производителей отказу от ДВС с 2035 года?

– Крупные производители, такие как Германия, Италия и некоторые другие страны, проголосовали против. Тем не менее, дата 2035 год никуда не исчезнет с радара. Цель остается в силе. Еврокомиссия ищет пути решения данного вопроса. Отмечу, что автомобильный сектор дает до 7% от ВВП ЕС, в нем работают почти 15 млн человек. Здесь должен быть найден компромисс. Возможно, будут сделаны какие-то исключения в плане использования альтернативных видов топлива, которые не являются климатически абсолютно нейтральными.

– Стоит ли паниковать владельцам автомобилей с ДВС и срочно менять свои машины?

– Нет! Хотим всех успокоить. Всё не так страшно, как кажется. Данное постановление Еврокомиссии вступает в силу только для тех автомобилей, которые на момент наступления 2035 года будут впервые зарегистрированы в регистре транспортного департамента Эстонии. На все ранее приобретенные автомобили этот запрет не распространяется.

– Как долго подержанные авто с ДВС будет разрешено продавать и покупать?

– На вторичном рынке с 2035 года абсолютно все автомобили, включая машины с ДВС, можно будет использовать без ограничений по срокам – до тех пор, пока они будут технически исправны.

– Грозит ли владельцам незеленых авто дополнительный налог?

– Данным постановлением Еврокомиссии никакого дополнительного налогообложения для автовладельцев не предусмотрено. Налоговый вопрос находится в юрисдикции самого государства. Дополнительный налог теоретически может быть внедрен только решением внутри страны.

– Как можно стимулировать население покупать электромобили при таких-то ценах на сами машины и электричество?

– Поддержка государства тут однозначно необходима. Могу сказать, что уже с конца февраля этого года в Эстонии открыт доступ для получения частичного софинансирования при покупке электромобиля. Ходатайство можно подать в электронной среде KIK (Центра экологических инвестиций Эстонии). Общий бюджет этой услуги составляет 8,5 млн евро. Часть этих средств предусмотрена и на покупку электровелосипедов.

Средняя величина пособия – примерно 4000 евро. Предложение будет действовать в течение двух месяцев начиная с 6 февраля этого года, распространяется оно только на новые электромобили стоимостью от 60 000 до 80 000 евро.

– 4000 евро – это небольшие деньги, учитывая стоимость новых электромобилей. Как все-таки стимулировать население покупать машины нового поколения?

– На дворе 2023 год. Значительная часть общества уже понимает, что это важно. Необходимо заниматься пропагандированием зеленого образа жизни, стараться уменьшать вредное влияние на окружающую среду. Уверена, что цены на рынке электромобилей будут потихоньку падать, поскольку новые технологии постоянно развиваются. Полагаю, что к 2030 году появятся бюджетные электрические автомобили.

– Ожидается ли взрывное расширение инфраструктуры электрозарядок?

– Несколько крупных предприятий уже занимаются расширением имеющейся системы инфраструктуры. Кроме того, на днях Еврокомиссия объявила о выделении Эстонии софинансирования на такие проекты (поступит 2,2 млн европрим. ред.), эти средства получат Alexela и Таллиннский аэропорт.

Подробнее в повторе!

Материал подготовлен в рамках проекта сотрудничества Rus.Postimees с представительством Еврокомиссии в Эстонии.

Студия Postimees: ДВС запретят, пора срочно менять машину? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Liu Jo
Студия Postimees: ДВС запретят, пора срочно менять машину? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Liu Jo Фото: Mihkel Maripuu
  • Состоится ли отказ от двигателей внутреннего сгорания (ДВС) к 2035 году?
  • Придется ли автовладельцам срочно менять свои машины?
  • Как долго будут разрешены подержанные авто с ДВС?
  • Грозит ли владельцам незеленых автомобилей эконалог?
  • Как популяризировать электромобили при нынешних ценах?
  • Ожидается ли расширение инфраструктуры электрозарядок?
  • Кто должен в это вкладываться? Сами автовладельцы?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Liu Jo 

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