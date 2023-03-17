ЗАПРЕТ БЕНЗИНОВЫХ АВТО ⟩ Министерство: ДВС запретят, электромобили станут доступнее

На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире представитель Министерства окружающей среды Елена Ханнус.
– Готова ли Эстония к провозглашенному в ЕС запрету с 2035 года на продажу новых бензиновых и дизельных автомобилей?
– Готовность Эстонии заключается в том, что все мы понимаем, что происходят климатические изменения, промышленность и народное хозяйство ЕС оказывают негативное влияние на окружающую среду, поэтому необходимо действовать.
– Готовы ли мы к действиям?
– Готовность предполагает наличие доступных для массового потребителя электромобилей, современной инфраструктуры зарядок. Одновременно мы должны говорить о готовности крупного капитала инвестировать в развитие новых технологий, массового производства электромобилей и расширение той самой инфраструктуры.
– Есть ли у вас утвердительные ответы?
– Мы движемся в этом направлении. На все нужно время. К 2050 году весь ЕС намерен стать климатически нейтральным.
– Будет ли Эстония форсировать отказ от бензиновых и дизельных двигателей?
– Форсировать можно выборочно. Например, устанавливать в эстонских городах зоны, где будет запрещено использование автомобилей с ДВС. Кроме того, будем усиленно расширять инфраструктуру, позволяющую использование авто с альтернативными видами топлива. Речь идет о сжигающих элементах и водороде. В целом, досрочный переход на автомобили без ДВС маловероятен. Мы все-таки зависим от позиции стран, которые занимаются автомобилестроением.
– Помешает ли вето со стороны ряда стран-производителей отказу от ДВС с 2035 года?
– Крупные производители, такие как Германия, Италия и некоторые другие страны, проголосовали против. Тем не менее, дата 2035 год никуда не исчезнет с радара. Цель остается в силе. Еврокомиссия ищет пути решения данного вопроса. Отмечу, что автомобильный сектор дает до 7% от ВВП ЕС, в нем работают почти 15 млн человек. Здесь должен быть найден компромисс. Возможно, будут сделаны какие-то исключения в плане использования альтернативных видов топлива, которые не являются климатически абсолютно нейтральными.