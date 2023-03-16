Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в среду наградил Керсти Кальюлайд высшим знаком Федеративной Республики Германия.
Фото ⟩ Керсти Кальюлайд получила орден за заслуги перед ФРГ
В своей речи Штайнмайер поблагодарил экс-президента Эстонии Керсти Кальюлайд за приверженную службу и выдающиеся достижения в развитии отношений между Эстонией и Германией, а также развитие сотрудничества между двумя странами в сфере высшего образования, предпринимательства и цифровизации.
«Я восхищаюсь любовью эстонцев к свободе, их страстью к Европе. Я благодарен им за примирение с моей страной и нами, немцами, и за то, что мы уже давно вместе совершаем вклад в лучшую Европу. Благодаря вашей работе и приверженности общение между Эстонией и Германией, предприятиями, университетами и культурными учреждениями наших стран стало намного более интенсивным. Вы в течение своего должностного срока неутомимо работали над тем, чтобы наши страны стали еще ближе», - сказал Штайнмайер.
В своей речи Штайнмайер подчеркнул позиции Германии и Эстонии в отношении нападения России на Украину и в альянсе НАТО. «Как и Эстония, Германия твердо поддерживает Украину: мы помогаем тем, на кого напали, помогаем украинцам в их борьбе за свободу и независимость. Сегодня Германия оказывает Украине крупнейшую на европейском континенте поддержку, в том числе военную. Мы вместе защищаем Эстонию, страны Балтии и каждый квадратный сантиметр ЕС - это показали за последние недели успешные операции по выявлению разведывательных самолетов России. Для меня важно сегодня еще раз четко сказать вам: Германия принимает свою ответственность - и в НАТО, и в Европе. Наши союзники и Эстония могут на это рассчитывать», - сказал Штайнмайер.
По словам Кальюлайд, Штайнмайер - важнейший политик Западной Европы, который понимал Восточную Европу и иногда даже выступал в роли посредника для нее, чтобы сохранять сплоченность в те годы, когда казалось, что восток и запад могут отдалиться друг от друга. «Поэтому Германия и вся Европа оказались лучше подготовлены, когда началась агрессия России против Украины», - сказала Кальюлайд.
Она добавила, что посвящает орден памяти своей бабушки, которую в 1947 русские арестовали на улице в Таллинне, оставив ее дочь одну. «Она не дожила до того, чтобы увидеть свободную Эстонию, и, разумеется, не дожила до моей роли друга Германии, друга президента Штайнмайера и президента Эстонской Республики», - сказала Кальюлайд.
Орден за заслуги перед Федеративной Республикой Германия был учрежден в 1951 году. Это единственная награда, которая вручается во всех сферах деятельности, и высшая награда за выдающиеся заслуги перед ФРГ.