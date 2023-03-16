Фото ⟩ Керсти Кальюлайд получила орден за заслуги перед ФРГ

«Я восхищаюсь любовью эстонцев к свободе, их страстью к Европе. Я благодарен им за примирение с моей страной и нами, немцами, и за то, что мы уже давно вместе совершаем вклад в лучшую Европу. Благодаря вашей работе и приверженности общение между Эстонией и Германией, предприятиями, университетами и культурными учреждениями наших стран стало намного более интенсивным. Вы в течение своего должностного срока неутомимо работали над тем, чтобы наши страны стали еще ближе», - сказал Штайнмайер.

В своей речи Штайнмайер подчеркнул позиции Германии и Эстонии в отношении нападения России на Украину и в альянсе НАТО. «Как и Эстония, Германия твердо поддерживает Украину: мы помогаем тем, на кого напали, помогаем украинцам в их борьбе за свободу и независимость. Сегодня Германия оказывает Украине крупнейшую на европейском континенте поддержку, в том числе военную. Мы вместе защищаем Эстонию, страны Балтии и каждый квадратный сантиметр ЕС - это показали за последние недели успешные операции по выявлению разведывательных самолетов России. Для меня важно сегодня еще раз четко сказать вам: Германия принимает свою ответственность - и в НАТО, и в Европе. Наши союзники и Эстония могут на это рассчитывать», - сказал Штайнмайер.