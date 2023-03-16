Заместитель старейшины полости Кехтна Катрин Веллесте, пойманная за рулем внедорожника в состоянии сильного алкогольного опьянения, пошла на сделку с прокуратурой и согласилась завершить социальную программу и сдать анализы крови.
Пыталась сбежать: полиция поймала пьяного заместителя старейшины за рулем внедорожника
В среду Postimees получил сообщение о том, что заместителя старейшины волости Кехтна Катрин Веллесте задержала полиция: она вела внедорожник в состоянии алкогольного опьянения в 1,6 промилле и пыталась уехать от полиции.
Ляэнеский окружной прокурор Хелен Кивилоо подтвердила, что первого марта полиция действительно поймала заместителя старейшины за рулем внедорожника Toyota в состоянии алкогольного опьянения в Рапламаа, и что возбужденное уголовное дело было прекращено по принципу опортунитета и в связи в возложенными на Кивилоо обязанностями. Прокурор пояснила, что, судя по опыту, эта практика успешно работает для тех, кого поймали впервые.
«Цель уголовного дела - воздействовать на лицо так, чтобы с максимально возможной вероятностью нарушение не повторилось в будущем, и чтобы за его деянием последовало эффективное последствие. Для достижения такого эффекта уголовное наказание лица не всегда является самым эффективным, поскольку не решает проблему, приведшую к нарушению. Поэтому, по возможности, акцент должен быть сделан на устранении первопричины, приведшей к правонарушению: на снижении злоупотребления алкоголем в случае управления транспортным средством в нетрезвом виде», - пояснила прокурор.
«Для достижения этой цели мы используем возможность прекращения уголовного дела в отношении лиц, впервые пойманных за вождением в нетрезвом виде, и возлагаем на них несколько обязанностей - обязанность ограничить употребление алкоголя и доказать это анализами крови; прохождение обследования на расстройство, связанное с употреблением алкоголя; принятие участие в социальной программе KOJU по безопасности дорожного движения. Анализ Минстерства юстиции установил, что такая практика помогла снизить вероятность повторного вождения в нетрезвом виде среди тех, кого поймали на этом нарушении впервые», - сказала Кивилоо.
Прокурор выразила надежду, что такое обязательство заставит некоторых подозреваемых проанализировать свое поведение и прийти к выводу, что у них есть проблема с употреблением алкоголя, и для ее решения им нужна помощь.
«Уголовное производство прекратят лишь в случае добровольного согласия лица исполнить такие обязательства и самостоятельно оплатить расходы, связанные с этими обязательствами. Если кто-то не выполняет обязательства, установленные по окончании уголовного производства, прокуратура возобновляет производство и оно продолжается в обычном режиме», - сказала она.
На момент публикации Postimees не смог дозвониться до Веллесте, которая находится в отпуске до 24 марта. Однако она рассказала Delfi, что села за руль в состяонии алкогольного опьянения, потому что была больна. От более подробных комментариев она отказалась.
Если водитель употребил алкоголь сверх допустимого в законе О дорожном движении лимита, то есть в пределах от 0,2 до 1,49 промилле, он может быть наказан штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением права управлять автомобилем на срок до одного года.
Если водитель находится в состоянии наркотического опьянения или в состоянии алкогольного опьянения более 1,5 промилле, суд может наказать его в уголовном порядке штрафом в размере от 30 до 500 штрафных единиц или лишением свободы на срок до трех лет. В качестве дополнительного наказания суд также может лишить человека права управлять автомобилем на срок до трех лет.