Пыталась сбежать: полиция поймала пьяного заместителя старейшины за рулем внедорожника

Прокурор выразила надежду, что такое обязательство заставит некоторых подозреваемых проанализировать свое поведение и прийти к выводу, что у них есть проблема с употреблением алкоголя, и для ее решения им нужна помощь.

«Уголовное производство прекратят лишь в случае добровольного согласия лица исполнить такие обязательства и самостоятельно оплатить расходы, связанные с этими обязательствами. Если кто-то не выполняет обязательства, установленные по окончании уголовного производства, прокуратура возобновляет производство и оно продолжается в обычном режиме», - сказала она.

На момент публикации Postimees не смог дозвониться до Веллесте, которая находится в отпуске до 24 марта. Однако она рассказала Delfi , что села за руль в состяонии алкогольного опьянения, потому что была больна. От более подробных комментариев она отказалась.

Если водитель употребил алкоголь сверх допустимого в законе О дорожном движении лимита, то есть в пределах от 0,2 до 1,49 промилле, он может быть наказан штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением права управлять автомобилем на срок до одного года.

Если водитель находится в состоянии наркотического опьянения или в состоянии алкогольного опьянения более 1,5 промилле, суд может наказать его в уголовном порядке штрафом в размере от 30 до 500 штрафных единиц или лишением свободы на срок до трех лет. В качестве дополнительного наказания суд также может лишить человека права управлять автомобилем на срок до трех лет.