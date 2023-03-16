В Ивангороде машина с эстонскими номерами сбила таможенника

Как сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на Северо-Западное таможенное управление, оперативный сотрудник Кингисеппской таможни подошел к микроавтобусу с эстонскими номерами. Он попросил водителя выйти из машины. Однако водитель нажал на газ и сбил таможенника.

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

На следующий день микроавтобус снова появился на КПП и его водитель был задержан. Им оказался 34-летний ранее неоднократно судимый гражданин России.

Было возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.