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В Ивангороде машина с эстонскими номерами сбила таможенника

rus.postimees.ee
В Ивангороде машина с эстонскими номерами сбила таможенника
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Фото: Almazoff / Shutterstock.com

На КПП в Ивангороде произошел инцидент: как утверждают российские пограничники, автомобиль с эстонскими номерами сбил таможенника. Нарушителя задержали на следующий день после происшествия.

Как сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на Северо-Западное таможенное управление, оперативный сотрудник Кингисеппской таможни подошел к микроавтобусу с эстонскими номерами. Он попросил водителя выйти из машины. Однако водитель нажал на газ и сбил таможенника.

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

На следующий день микроавтобус снова появился на КПП и его водитель был задержан. Им оказался 34-летний ранее неоднократно судимый гражданин России.

Было возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Злоумышленника суд отправил в следственный изолятор.

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